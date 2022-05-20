«Мечта сбылась»: Иан Раш представил граффити со своим изображением возле «Энфилда»

В городе появилась еще одно отличное граффити, посвященная «Ливерпулю». На этот раз был запечатлен Иан Раш.

Изображение легендарного футболиста можно найти на угловом доме напротив главной трибуны «Энфилда». Лучший бомбардир «красных» присутствовал на открытии.

«Большая честь видеть свое изображение так близко к Энфилду» для меня это сбывшаяся мечта», — сказал Раш This Is Anfield.

«Когда ты играешь, ты просто идешь вперед, и только когда ты заканчиваешь карьеру и становишься болельщиком, ты понимаешь, ого, я забил 346 голов!».

«Теперь я могу сесть и сказать: «Да, я справился».

В 660 играх за «Ливерпуль» Раш забил 346 голов. Этот рекорд, скорее всего, никогда не будет побит — если только Мо Салах не решит завершить карьеру на «Энфилде».