«Я очень горжусь командой, чтобы ни произошло»: Клопп посылает сообщение «Ливерпулю» перед финалом сезона

«Я не могу этого объяснить, мы просто хотим побеждать в матчах и делаем это довольно часто», — сказал Юрген Клопп beIN Sports о менталитете своей команды в преддверии сезона.

«Это все благодаря парням, их мастерству, менталитету, характеру – все благодаря команде».

«Вы посмотрите, в этой раздевалке все так радуются друг за друга! Посмотрите, как Роббо радуется за Костаса, они все поддерживают друг друга!».

«Каждый, кто связан с «Ливерпулем», должен гордиться этими парнями, что бы ни случилось в воскресенье».

В сезоне 2021/22 «Ливерпулю» осталось сыграть всего два матча, у «красных» все еще есть шанс выиграть четыре трофея, хотя им понадобится помощь «Астон Виллы», чтобы обойти «Ман Сити» и победить в АПЛ.

Что бы ни случилось в ближайшие 10 дней, это был невероятный сезон для «красных» и их болельщиков.