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«Я думаю, что были некоторые вопросы»: Рой Кин признает, что Тьяго доказал, что сомневавшиеся в нем ошибались

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Рой Кин поделился своим мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Тиаго после того, как испанец помог своей команде выиграть Кубок Англии.

«В последние несколько месяцев мы видели его мастерство и самообладание».

«Начало его карьеры в «Ливерпуле» было трудным, с одной или двумя травмами».

«Думаю, были вопросы, сможет ли он выдержать физическую сторону игры. Он с этим разобрался».

«Он просто чистейший профессионал: то, какие решения он принимает и то, как влияет на ход матчей – он выдающийся игрок».

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