«Это результат работы в спортзале»: Хендерсон хвалит отношение Мане к тренировкам

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон похвалил героя матча Садио Мане за блестящую игру против «Астон Виллы».

«Его выступления всегда невероятны, он проводит потрясающую работу в спортзале, чтобы вкладывать всю силу в этот удар головой! Это принесло нам три очка. Мы продолжаем идти вперед», — сказал Хендерсон.

«Выступления Садио Мане всегда были невероятными. Объем работы, который он проделывает для команды без мяча, в обороне, его мастерство в штрафной и рядом с ней - результат этой работы невероятен и он принес нам три очка».