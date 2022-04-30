Алиссон провел 20 сухих матчей в АПЛ в этом сезоне - это лучший результат среди вратарей

Алиссон стал первым вратарем Премьер-лиги, которому удалось провести 20 сухих матчей в этом сезоне после победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» со счетом 1:0.

Следующим лучшим вратарем в этом списке является Эдерсон из «Манчестер Сити», который зарегистрировал 19 сухих матчей. У него есть шанс пополнить свой счет сегодня, когда его команда сыграет с «Лидсом».

Что касается Алиссона, то он уже не в первый раз достигает этого рубежа: в сезоне 2018/19 он 21 раз отстоял на ноль.

Рекорд принадлежит Петеру Чеху, который не пропустил ни одного гола в 24 матчах АПЛ в сезоне 2004/05 за «Челси». За пять игр до конца есть шанс, что Алиссон побьет его рекорд.