Кто из игроков «Ливерпуля» уничтожил больше всего атак «Ман Сити» — это не Ван Дейк

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2 в полуфинальном матче Кубка Англии на «Уэмбли».
«Красные» доминировали в первом тайме, поведя в счете 3:0.
Во втором тайме «Сити» отыграл 2 гола, но этого было недостаточно, чтобы отобрать у «красных» победу.
Помимо Мане, сделавшего дубль, еще один игрок, который был жизненно важен для «Ливерпуля». Тьяго был самым влиятельным игроком «Ливерпуля», разбивая атаки и даже помогая Мане забить гол.
Статистика Тьяго против «Ман Сити»
100% выигранных воздушных дуэлей
92% точность пасов
64 касания
46 проходов
12 дуэлей разыграно
11 выигранных дуэлей
4 перехвата
3 фола выиграно
2 обыгрыша
1 ассист
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