Кто из игроков «Ливерпуля» уничтожил больше всего атак «Ман Сити» — это не Ван Дейк

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2 в полуфинальном матче Кубка Англии на «Уэмбли».

«Красные» доминировали в первом тайме, поведя в счете 3:0.

Во втором тайме «Сити» отыграл 2 гола, но этого было недостаточно, чтобы отобрать у «красных» победу.

Помимо Мане, сделавшего дубль, еще один игрок, который был жизненно важен для «Ливерпуля». Тьяго был самым влиятельным игроком «Ливерпуля», разбивая атаки и даже помогая Мане забить гол.

Статистика Тьяго против «Ман Сити»

100% выигранных воздушных дуэлей

92% точность пасов

64 касания

46 проходов

12 дуэлей разыграно

11 выигранных дуэлей

4 перехвата

3 фола выиграно

2 обыгрыша

1 ассист