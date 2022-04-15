«Если «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов»: твит фаната об эпической победе Алиссона становится вирусным

«Ливерпулю» пришлось побороться за место в топ-4 в прошлом сезоне из-за всех травм игроков, в сочетании с отсутствием болельщиков.

Хотя «красные» в итоге финишировали третьими, гонка за место в Лиге чемпионов закончилась.

16 мая 2021 года «красные» сыграли с «Вест Бромвичем» на выезде и отчаянно нуждались в победе, чтобы остаться в четверке лучших. Игра была равной 1:1, и Алиссон Беккер на 92-й минуте вышел на угловой – остальное уже история.

Этот победный матч позволил «Ливерпулю» попасть в Лигу чемпионов — этот твит стал вирусным после того, как команда вышла в полуфинал в этом сезоне:

@PassLikeThiago: «Если мы в конечном итоге выиграем ЛЧ, этот гол Алиссона станет одним из самых знаковых футбольных моментов всех времен».