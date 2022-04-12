Костас Цимикас троллит Тиаго поздравлением в стиле Властелина Колец

Вчера Тьяго исполнился 31 год, и Костас Цимикас отправил ему веселое сообщение с днем рождения в Instagram.
«С днем рождения, моя любовь», — написал греческий футболист в своей истории в Instagram, добавив фотографию Тьяго в образе Гэндальфа из «Властелина колец».
Вот несколько реакций фанатов «Ливерпуля» в Twitter.
SCLFC: «Правильное сравнение, учитывая, что Тьяго кажется мертвым из-за травм в начале сезона, но появляется под конец и спасает наши задницы».
xKat14: «После Железного человека Милнера, теперь Гэндальф Тиаго 😂»
Revalent: «Тиаго: ты говоришь, что я старый братан»
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