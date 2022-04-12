«Я уверен, что его сердце сильно билось»: Алиссон о дриблинге Эдерсона на линии ворот

Во время игры между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» вратарь «Сити» Эдерсон был замечен показывающим дрибблинг у своих ворот, и Диого Жота чуть не подловил его.
Комментатор поинтересовался, бьется ли сердце Эдерсона после трюка.
Алиссона спросили об этом во время его пресс-конференции перед игрой с «Бенфикой».
"Я уверен, что его сердце сильно билось!" — сказал Алиссон.
«Но он очень спокоен в том, что делает ногами», — добавил Алиссон.
Мы бы не позволили Алиссону проделывать такие трюки.
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