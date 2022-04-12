«Я уверен, что его сердце сильно билось»: Алиссон о дриблинге Эдерсона на линии ворот

Во время игры между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» вратарь «Сити» Эдерсон был замечен показывающим дрибблинг у своих ворот, и Диого Жота чуть не подловил его.

Комментатор поинтересовался, бьется ли сердце Эдерсона после трюка.

Алиссона спросили об этом во время его пресс-конференции перед игрой с «Бенфикой».

"Я уверен, что его сердце сильно билось!" — сказал Алиссон.

«Но он очень спокоен в том, что делает ногами», — добавил Алиссон.

Мы бы не позволили Алиссону проделывать такие трюки.