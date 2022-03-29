«Нет предела его возможностям»: Хендо воздал должное Беллингему

Джордан Хендерсон не является капитаном сборной Англии, но в раздевалке, пожалуй, ни один человек не имеет большего веса, чем шкипер «Ливерпуля».

Хендо высоко оценил своего товарища по сборной Джуда Беллингема после победы Англии над Швейцарией: «Я не люблю слишком хорошо отзываться об игроках, особенно когда они так молоды, потому что все остальные, кажется, делают это довольно быстро».

«Но я был очень впечатлен. Мне нравится, как он играет. Мне нравится его характер, а это самое главное. Мне нравится, как он себя ведет».

«Я могу сказать о нем только хорошее. Он отличный парень, фантастический игрок, и я уверен, что он будет становиться все сильнее и сильнее с возрастом».

«Джуд даже сейчас играет очень зрело. Нет предела его возможностям».

В июне Беллингему исполнится 19, но он уже провел десять матчей за сборную Англии, забил десять голов и сделал 17 передач в 83 матчах за «Боруссию».

Согласно многочисленным источникам, «Ливерпуль» очень заинтересован в Беллингеме.