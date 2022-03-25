«Его окружают игроки мирового класса, которые остаются в стороне, когда он на поле»: Даунинг хвалит бывшего товарища по команде Хендерсона

Стюарт Даунинг не скупился на похвалу Джордану Хендерсону, говоря о его отношении к футболу и таланту.

«Вы должны отдать ему должное за его отношение к делу, он становится лучше с каждым годом, и это неудивительно».

«Хендо играл при нескольких тренерах, играл со множеством разных футболистов, но он всегда стабильно – каждую неделю. Вот почему тренеры полагаются на него — из-за его отношения и его способностей».

«Самый большой комплимент, который вы можете ему сделать - это выпускать его на поле каждую неделю; вокруг Хендо игроки мирового класса, и некоторые из них остаются в стороне, когда он играет и это, наверное, самый лучший комплимент».