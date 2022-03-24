LFC 2020
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«Ливерпуль» запускает свою первую коллекцию NFT под названием LFC Heroes Club

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«Ливерпуль» запустил собственную коллекцию цифровых произведений искусства NFT (невзаимозаменяемых токенов). Коллекция называется LFC Heroes club и будет включать 24 иллюстрации игроков команды.

Они будут выставлены на трехдневную распродажу с 30 марта по 1 апреля с помощью всемирно известного аукционного дома Sothebys.

Поскольку NFT и блокчейн считаются вредными для окружающей среды из-за их высокого энергопотребления, «Ливерпуль» будет использовать энергоэффективную платформу Polygon для проведения трехдневной распродажи. 50% средств, вырученных от продажи, пойдут в фонд клуба.

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