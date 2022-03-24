«Ливерпуль» запускает свою первую коллекцию NFT под названием LFC Heroes Club

«Ливерпуль» запустил собственную коллекцию цифровых произведений искусства NFT (невзаимозаменяемых токенов). Коллекция называется LFC Heroes club и будет включать 24 иллюстрации игроков команды.

Они будут выставлены на трехдневную распродажу с 30 марта по 1 апреля с помощью всемирно известного аукционного дома Sothebys.

Поскольку NFT и блокчейн считаются вредными для окружающей среды из-за их высокого энергопотребления, «Ливерпуль» будет использовать энергоэффективную платформу Polygon для проведения трехдневной распродажи. 50% средств, вырученных от продажи, пойдут в фонд клуба.