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Алиссон рассказал, как Пеп Гвардиола повлиял на один из аспектов его игры

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Алиссон является большим специалистом по передачам и одним из лучших среди вратарей в АПЛ в этом аспекте. В интервью официальному сайту клуба Алиссон рассказал, кто способствовал такому развитию его мастерства.

«У меня есть необходимые навыки, но я много работал над ними, когда играл за молодежную команду. Мой тренер очень любил «Барселону» Гвардиолы, где он много использовал голкипера, и он пытался повторить подобное со своей молодежной командой, мне это очень помогло. Когда я играл в «Роме», то еще улучил этот навык, но в «Ливерпуле» я особенно упорно над этим работал, потому что мои одноклубники хотят, чтобы я был дополнительным игроком на поле».

«Я думаю, очень важна уверенность, а она появляется из игры. Нужно, чтобы команде нравилось играть с голкипером, нужно чтобы тренер давал тебе свободу играть. Но если одноклубники поворачиваются к тебе спиной, когда у тебя мяч, то нужно просто его выносить».

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