Патрик Мбома советует Садио Мане «искать вызов в другом месте» на фоне неопределенности контракта с «Ливерпулем»

«Он сделал нечто важное, и это дало Сенегалу крупный титул», — сказал Afrique Sports бывший нападающий Камеруна Патрик Мбома о Садио Мане.

«В клубе Мане выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Он находится на вершине того, что может случиться с ним сегодня с точки зрения его карьеры».

«Ливерпулю по-прежнему будет сложно, но не невозможно отобрать очки у «МанСити». Но я думаю, что если Мане хочет блистать, он может пойти и поискать вызов в другом месте».

«Мы не говорим о конце его карьеры, но он может дать ей новый виток. И его цель? «ПСЖ», «Барселона», «Реал Мадрид»…».

«Несомненно, для того, чтобы такой игрок ушел из английской лиги в другой клуб, нужны большие деньги».

Как и у Мохамеда Салаха, у Мане истекает срок контракта с «Ливерпулем» в 2023 году. Пока что «Ливерпуль» сосредоточил свои усилия на продлении контракта с египтянином, а переговоры с его товарищем по команде еще не начались.