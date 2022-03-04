Этим летом 4 игрока могут покинуть «Ливерпуль» в качестве свободных агентов

Джеймс Милнер

Милнер является одним из лидеров команды, и Юрген Клопп ценит его, поэтому просит новый контракт для ветерана.

Неясно, на каком этапе стороны находятся в переговорах по контракту - если они действительно начались.

Адриан

Первоначально испанец был подписан как дублер Алиссона, но с тех пор его заменил Каоимхин Келлехер. В этом сезоне он появился на поле только один раз.

В 35 лет Адриан должен решить, хочет ли он остаться с третьим вратарем или уйти.

Лорис Кариус

Кариус не играл за «Ливерпуль» после злополучного финала Лиги чемпионов 2018 года.

У него абсолютно нулевые шансы остаться на «Энфилде» после окончания этого сезона, и он, вероятно, будет так же счастлив, как и все остальные, разорвать связь.

Дивок Ориги

Ориги задержался до конца сезона, несмотря на некоторые слухи в январе.

Однако он отстает как минимум от пяти других нападающих - лидеров атаки — и Такуми Минамино, вероятно, тоже опередит его в иерархии — так что уход культового героя выглядит весьма вероятным.