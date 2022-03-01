Клопп назвал дату возвращения Тьяго

«Это был очень эмоциональный момент», — сказал Юрген Клопп о травме Тьяго и его реакции на известие о том, что он не будет играть против «Челси».

«Мы все были удивлены; я пришел в раздевалку, я смотрел всю разминку и ничего не видел, потом мы вошли, он лежит на койке, и физиотерапевты говорят мне, что он чувствует что-то в подколенном сухожилии».

«Тогда нам пришлось принять решение, что он не может выйти в «основе». В этот момент, когда ты так близок к финалу… когда игрок, который, вероятно, выиграл больше всех трофеев в команде демонстрирует тогда такие эмоции, мне это не понравилось. Он не очень хорошо себя чувствовал, но его желание сыграть в финале мне очень понравилось».

«Тьяго в порядке, но он не в форме. Сложно сказать, сколько он пропустит. Не уверен по поводу матча с «Вест Хэмом» и может быть «Интером», после этого он точно появится».

Тьяго должен был выйти на поле с первых минут против «Челси» в финале Кубка Лиги, но получил травму во время разминки.

Полузащитник был замечен плачущим в стороне после того, как понял, что не может играть.

«Ливерпуль» сыграет с миланским «Интером» во вторник, 8 марта.