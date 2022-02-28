Прекрасный жест Хендерсона в адрес Келлехера, во время празднования «Ливерпулем» победы в Кубке Лиги

Куивин Келлехер был героем «Ливерпуля» на «Уэмбли», продемонстрировав фантастическую игру и забив победный пенальти в победе над «Челси».

После игры капитан команды обычно поднимает трофей и позирует с ним для журналистов, но Джордан Хендерсон отдал его вратарю.

«Это прекрасно», — написала в Твиттере репортер Мелисса Рэнди.

«Джордан Хендерсон вручил Каоимхину Келлехеру трофей, подвел его к фотографам и сказал им, чтобы они сделали хорошие снимки главного героя».

«Вот командный дух, доверие и признательность — все это символизирует данное фото».