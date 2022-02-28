Сколько Тьяго может отсутствовать, получив травму на разминке перед игрой с «Челси»

Тьяго Алькантара должен был выйти в стартовом составе против «Челси» в финале Кубка Лиги. Но он получил травму на разминке, и за 15 минут до начала матча его заменил Наби Кейта.

«Ливерпуль» пока не предоставил официальной информации о полузащитнике.

Итак, вот новости от журналиста Дэвида Мэддока.

«Тиаго пройдет обследование сегодня днем, чтобы определить степень травмы подколенного сухожилия, которую он получил во время разминки на «Уэмбли», — написал Мэддок в Твиттере.

«Ливерпуль» надеется не более чем на легкое растяжение (1-я степень), восстановление от которого продлится 1-2 недели. 2-я степень, частичный разрыв, 3-6 недель, 3-я степень разрыва - сезон окончен».

«Чтобы было ясно — это 3 степени травмы подколенного сухожилия, которые будут оцениваться при обследовании. НЕТ предположений, что у футболиста 3 степень».

«Ливерпуль» надеется, что это 1-я степень и краткосрочное отсутствие, но 2-я степень может не иметь видимых признаков, поэтому требуется сканирование и 3-6 недель реабилитации, если это так».