Хендо вне игры? Фанат объясняет, почему появление у «красных» нового трио полузащитников с Эллиоттом — «вопрос времени»

Фанат «Ливерпуля» и пользователь Твиттера @PremLeaguePanel объяснил, почему Юрген Клопп может вскоре перейти к новому трио полузащитников.

«Это вопрос времени, когда Фабиньо-Тиаго-Эллиотт станет стартовой полузащитой «Ливерпуля». Выступления Хендерсона в этом сезоне не оставляют ему шансов».

«Эллиотт — талант, чей профиль соответствует тому, что Клопп хочет видеть рядом с Трентом и Салахом».

Эллиотт действительно начал сезон, сыграв два матча с Тьяго и Фабиньо. Дело не в том, что Хендо плох, но, учитывая его спад и рост Эллиотта, имеет смысл попробовать это трио в нескольких играх.