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Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестером», «Ливерпуль» по-прежнему интересуется полузащитником

Ливерпуль Ливерпуль
Юри Тилеманс Юри Тилеманс
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Юри Тилеманс отклонил предложение о новом контракте с «Лестером», сообщает Фабрицио Романо. Он принял решение покинуть клуб.

The Daily Mail утверждает, что полузащитником интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Текущий контракт 24-летнего игрока истекает в 2023 году. Если «Лестер» не сможет уговорить его подписать новый контракт, летом они будут вынуждены продать его по сниженной цене.

«Ливерпуль» был связан с бельгийцем в течение года или около того. Сообщается, что прошлым летом «красные» считали Тилеманса идеальной заменой Джини Вейналдуму, но не смогли пойти на высокую центу, запрашиваемую «Лестером».

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