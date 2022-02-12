«Ничто не сравнится с выходом на газон»: Тьяго о возвращении на «Энфилд» после травмы

«Я думаю, что это самое удивительное ощущение за неделю, потому что ты тренируешься — тренировка есть тренировка и, безусловно, это важно — но ничто не сравнится с выходом на газон и вступлением в игру», — сказал Тьяго официальному сайту «Ливерпуля» о восстановлении после травмы.

«Мы довольны игрой, которую мы показали, а также моментами, которые мы создали».

«Мы должны забивать, мы должны быть более точными, более эффективными в атаке, но в итоге это не имеет значения – 2:0, сухие ворота и три очка, так что мы очень довольны».

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:0 на «Энфилде» в четверг, и Тьяго провел на поле весь матч.

Это был первый выход в старте для испанца с 16 декабря, когда он заразился Covid-19, а затем получил травму бедра.