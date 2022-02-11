LFC 2020
Блог

Клопп рассказал о том, сыграет ли Хендерсон против «Бернли»

Юрген Клопп Юрген Клопп
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Во время предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп поделился с журналистами актуальной информацией о состоянии своих игроков. 

«Хендо, да, определенно вернется», — сказал Юрген Клопп.

«Это план. Такой план был перед игрой и остается таким сейчас. Если ничего не произойдет, он сыграет в воскресенье». 

«Двое других [Джо Гомес и Дивок Ориги] не были травмированы. Как я уже сказал, нечасто случалось, что у нас есть такие качественные игроки, а потом они не могут попасть в состав». 

«Для Джо это была ситуация, когда мы должны были принять решение — хотим ли мы иметь второго центрального защитника на скамейке запасных или нет? Див не так давно вернулся к тренировкам после травмы, поэтому было принято такое решение. Но оба будут тренироваться в полную силу», — подытожил тренер.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные