Клопп рассказал о том, сыграет ли Хендерсон против «Бернли»

Во время предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп поделился с журналистами актуальной информацией о состоянии своих игроков.

«Хендо, да, определенно вернется», — сказал Юрген Клопп.

«Это план. Такой план был перед игрой и остается таким сейчас. Если ничего не произойдет, он сыграет в воскресенье».

«Двое других [Джо Гомес и Дивок Ориги] не были травмированы. Как я уже сказал, нечасто случалось, что у нас есть такие качественные игроки, а потом они не могут попасть в состав».

«Для Джо это была ситуация, когда мы должны были принять решение — хотим ли мы иметь второго центрального защитника на скамейке запасных или нет? Див не так давно вернулся к тренировкам после травмы, поэтому было принято такое решение. Но оба будут тренироваться в полную силу», — подытожил тренер.