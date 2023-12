Шедевр Гая Ричи для Nike: актер бегал в шлеме на 10 кг, Венгер доставал вопросами, Криштиану тоже засветился

Одна из лучших футбольных реклам в истории.

Мы живем в мире, где много годной спортивной рекламы. И это неудивительно: с появлением крутых технологий создавать видео стало легче, а их качество повысилось. Однако многие компании и раньше поражали своими задумками: Pepsi, Coca-Cola и другие.

Перед Евро-2008 Nike выпустил клип Take It To The Next Level («Перейди на следующий уровень») с месседжем: путь от дивана до полного стадиона возможен. Спустя годы это видео считается одной из лучших спортивных реклам в истории.

Ролик рассказывает о становлении игрока: от маленькой команды до сборной

По сюжету, в одном из матчей за голландский «Нордвейк» главного героя – неназванного и ни разу не показанного за все видео футболиста – замечает Арсен Венгер и зовет в «Арсенал». Там игрок тренируется рядом с Сеском Фабрегасом, Тео Уолкоттом и другими топами, совершенствуется, забивает голы, становится звездой и попадает в сборную Нидерландов.

Что еще нужно знать об этом рекламном ролике – его создал Гай Ричи. «Когда меня спросили, какую рекламу я бы хотел снять для Nike, то ответил не задумываясь: «Чтобы люди почувствовали всю прелесть этой игры», – делился режиссер. – Я специально показал в ролике не только позитивные, но и негативные моменты, с которыми сталкивается футболист на пути к вершине. Например, тяжелые тренировки. Это часть концепции, разработанной вместе с профессиональными тренерами и игроками».

Видео получилось не очень длинным – всего две минуты. Но на его подготовку команда потратила много времени и сил. Все процессы заняли месяц и происходили в разных городах: съемки велись в Европе – Лондоне, Манчестере и Барселоне, а технические вопросы решали ребята, сидевшие в Лос-Анджелесе.

Актер бегал с 10-килограммовым шлемом и волновался, потому что не болеет за «Арсенал»

Чтобы зритель смог почувствовать себя на месте футболиста, ролик сняли от первого лица. Для этого операторы использовали самую маленькую на тот момент камеру в мире – SI 2K Mini. Ее закрепили на 10-килограммовом шлеме, который носил актер. По словам Ричи, в эпизодах с падениями главного героя спецэффекты не применялись: «Если бы я только дунул на этого актера – он бы сразу свалился. Он был сам невысокого роста, а камера просто мешала ему ходить».

В других эпизодах, однако, без спецэффектов не обошлось: лондонская компания The Mill дорисовала фанатов на стадионах.

Главного героя сыграл Гилберт Монтойя. Он не был профессионалом – занимался спортом на любительском уровне. Поэтому перед стартом съемок прошел небольшой футбольный инструктаж: как быстро вести мяч, правильно обводить соперников, бить по воротам и т.п. Монтойя говорил, что эпизоды на поле записывали несколько недель и что это был самый физически напряженный период съемок.

Нелегко было Гилберту и морально. «Я болею за «Челси», – говорил Монтойя. – И то, что играю звезду принципиального соперника, меня очень расстроило. Правда, Гай Ричи успокоил: «Это всего лишь работа, а не клятва верности «Арсеналу».

Реакция футбольных звезд на съемки: Венгер задавал вопросы, Тевес – вносил предложения

Самым трудным участником, по словам британского режиссера, оказался Арсен Венгер. У тренера практически не было времени на съемки – команде пришлось подстраиваться, чтобы записать фрагмент с Венгером, длящийся всего пару секунд.

Кроме того, француз пытался контролировать всю работу и задавал очень много вопросов, к примеру, о техническом оснащении. «Арсен хотел знать все. Мы получили много приятных эмоций от работы с ним, но выдохнули после того, как он закончил съемки», – говорил Ричи.

Режиссер выделил и человека, который показал себя настоящим профессионалом: «Это Карлито Тевес. Мы хотели, чтобы он просто убрал соперника на замахе. А услышали самые разные предложения: «Давайте сделаем то, давайте сделаем это». Не ожидал от футболиста такой вовлеченности!».

Есть архивные кадры со съемок тренировок и даже забегом Криштиану:

Помимо Венгера, Тевеса, Фабрегаса и Уолкотта, в ролике можно увидеть и других звезд футбола: Уильяма Галласа, Уэйна Руни, Криштиану Роналду, Руда ван Нистелроя, Уэсли Снейдера, Рафаэля Маркеса, Роналдиньо, Златана Ибрагимовича, Марко Матерацци, Бояна Кркича и Андреса Иньесту. Одни сыграли партнеров по команде и сборной, другие – соперников.

Больше всех в кадре появлялся Сеск: он запомнился как действиями на поле, так и репликами и жестикуляциями в адрес главного героя.

Вот как вспоминал этот опыт Уэсли Снейдер: «Мне понравилось. Необычно. Когда-то я мечтал стать героем мультика или фильма, но никогда не думал, что смогу сыграть самого себя».

Что говорит сам Гай Ричи

Несмотря на успех – ролик взял «Золотого льва» на Каннском фестивале рекламы – Ричи высказывался о нем не так много, но зато восхищенно:

«Во время работы над видео мы хотели, чтобы его пересматривали спустя много лет. И, думаю, у нас получилось это. Если бы нам нужно было прорекламировать продукт, мы бы сделали и это. Но мы хотели создать двухминутное кино. И нам это удалось».

Фото: Gettyimages.ru/Eamonn M. McCormack