Сирена
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Шедевр Гая Ричи для Nike: актер бегал в шлеме на 10 кг, Венгер доставал вопросами, Криштиану тоже засветился

Одна из лучших футбольных реклам в истории.

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Мы живем в мире, где много годной спортивной рекламы. И это неудивительно: с появлением крутых технологий создавать видео стало легче, а их качество повысилось. Однако многие компании и раньше поражали своими задумками: Pepsi, Coca-Cola и другие.

Перед Евро-2008 Nike выпустил клип Take It To The Next Level («Перейди на следующий уровень») с месседжем: путь от дивана до полного стадиона возможен. Спустя годы это видео считается одной из лучших спортивных реклам в истории.

Ролик рассказывает о становлении игрока: от маленькой команды до сборной

По сюжету, в одном из матчей за голландский «Нордвейк» главного героя – неназванного и ни разу не показанного за все видео футболиста – замечает Арсен Венгер и зовет в «Арсенал». Там игрок тренируется рядом с Сеском Фабрегасом, Тео Уолкоттом и другими топами, совершенствуется, забивает голы, становится звездой и попадает в сборную Нидерландов.

Что еще нужно знать об этом рекламном ролике – его создал Гай Ричи. «Когда меня спросили, какую рекламу я бы хотел снять для Nike, то ответил не задумываясь: «Чтобы люди почувствовали всю прелесть этой игры», – делился режиссер. – Я специально показал в ролике не только позитивные, но и негативные моменты, с которыми сталкивается футболист на пути к вершине. Например, тяжелые тренировки. Это часть концепции, разработанной вместе с профессиональными тренерами и игроками».

Видео получилось не очень длинным – всего две минуты. Но на его подготовку команда потратила много времени и сил. Все процессы заняли месяц и происходили в разных городах: съемки велись в Европе – Лондоне, Манчестере и Барселоне, а технические вопросы решали ребята, сидевшие в Лос-Анджелесе.

Актер бегал с 10-килограммовым шлемом и волновался, потому что не болеет за «Арсенал»

Чтобы зритель смог почувствовать себя на месте футболиста, ролик сняли от первого лица. Для этого операторы использовали самую маленькую на тот момент камеру в мире – SI 2K Mini. Ее закрепили на 10-килограммовом шлеме, который носил актер. По словам Ричи, в эпизодах с падениями главного героя спецэффекты не применялись: «Если бы я только дунул на этого актера – он бы сразу свалился. Он был сам невысокого роста, а камера просто мешала ему ходить».

В других эпизодах, однако, без спецэффектов не обошлось: лондонская компания The Mill дорисовала фанатов на стадионах.

Главного героя сыграл Гилберт Монтойя. Он не был профессионалом – занимался спортом на любительском уровне. Поэтому перед стартом съемок прошел небольшой футбольный инструктаж: как быстро вести мяч, правильно обводить соперников, бить по воротам и т.п. Монтойя говорил, что эпизоды на поле записывали несколько недель и что это был самый физически напряженный период съемок.

Нелегко было Гилберту и морально. «Я болею за «Челси», – говорил Монтойя. – И то, что играю звезду принципиального соперника, меня очень расстроило. Правда, Гай Ричи успокоил: «Это всего лишь работа, а не клятва верности «Арсеналу».

Реакция футбольных звезд на съемки: Венгер задавал вопросы, Тевес – вносил предложения

Самым трудным участником, по словам британского режиссера, оказался Арсен Венгер. У тренера практически не было времени на съемки – команде пришлось подстраиваться, чтобы записать фрагмент с Венгером, длящийся всего пару секунд.

Кроме того, француз пытался контролировать всю работу и задавал очень много вопросов, к примеру, о техническом оснащении. «Арсен хотел знать все. Мы получили много приятных эмоций от работы с ним, но выдохнули после того, как он закончил съемки», – говорил Ричи.

Режиссер выделил и человека, который показал себя настоящим  профессионалом: «Это Карлито Тевес. Мы хотели, чтобы он просто убрал соперника на замахе. А услышали самые разные предложения: «Давайте сделаем то, давайте сделаем это». Не ожидал от футболиста такой вовлеченности!».

Есть архивные кадры со съемок тренировок и даже забегом Криштиану:

Помимо Венгера, Тевеса, Фабрегаса и Уолкотта, в ролике можно увидеть и других звезд футбола: Уильяма Галласа, Уэйна Руни, Криштиану Роналду, Руда ван Нистелроя, Уэсли Снейдера, Рафаэля Маркеса, Роналдиньо, Златана Ибрагимовича, Марко Матерацци, Бояна Кркича и Андреса Иньесту. Одни сыграли партнеров по команде и сборной, другие – соперников.

Больше всех в кадре появлялся Сеск: он запомнился как действиями на поле, так и репликами и жестикуляциями в адрес главного героя. 

Вот как вспоминал этот опыт Уэсли Снейдер: «Мне понравилось. Необычно. Когда-то я мечтал стать героем мультика или фильма, но никогда не думал, что смогу сыграть самого себя».

Что говорит сам Гай Ричи

Несмотря на успех – ролик взял «Золотого льва» на Каннском фестивале рекламы – Ричи высказывался о нем не так много, но зато восхищенно:

«Во время работы над видео мы хотели, чтобы его пересматривали спустя много лет. И, думаю, у нас получилось это. Если бы нам нужно было прорекламировать продукт, мы бы сделали и это. Но мы хотели создать двухминутное кино. И нам это удалось».

Фото: Gettyimages.ru/Eamonn M. McCormack

37 комментариев
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У каждого пацана в видеозаписях ВКонтакте обязательно было добавлено это видео))
+65
0
+65
Актер?🤔
А я думал, там Ван Перси снимался😀
+51
-1
+50
Верните нам наш 2008й!
+25
0
+25
до сих пор мурашки по коже...и печаль что это было тааак давно.
+19
0
+19
Отметил бы и крышесносящий саундтрек
+12
0
+12
Самая легендарная и любимая футбольная реклама! Эх, на секунду вернули меня в 2007-2008 гг
+7
0
+7
Сейчас даже крутую рекламу с футболистами снять не могут(
+7
0
+7
https://youtu.be/1IBQTqJmQQ8?si=OR3DRfgveZEgzpgg

блин, как я забыл любимую рекламу своего детства...adidas тут конечно на высоте всё сделал)))
+6
0
+6
Раз уж зашла речь про крутые спортивные рекламы Nike, то вот ещё один шедевр тех лет:
https://www.youtube.com/watch?v=ONuQ_CeY2mU.
just do it очень вдохновляла
https://youtu.be/nd80lv2Vwdk?si=QFMjGJueLWdWqsAK

спустя пару лет adidas снял civilization
https://www.youtube.com/watch?v=DCRihtIZZdM
но с найки даже рядом не стоит

у Nike мне больше нравятся, от души, прям за душу трогали ролики, показывали волю спортсменов, их характер, волю, как они все трудности преодолевали. а у adidas просто хорошие видео без изюминки, показан праздник спорта, не больше.
+6
-1
+5
Ответ JENNINGS
Самая легендарная и любимая футбольная реклама! Эх, на секунду вернули меня в 2007-2008 гг
Дело вкуса, но мне больше эта запомнилось
Два пацана возятся на площадке, начинают о чем-то говорить.
- Хосе?
- Вамос
... (подбирают состав)
- Сиссе!
- Кака!
- Зидан!
- Бекхэм!
- Дефо!
- Кан!
- Неста!
- Беккенбауэр!
- Беккенбаэур?
- Платини
Дефо ставят на ворота, Лампард улыбается. Потом Лампард и Роббен меняются флангами, у Роббена невозмутимое выражение лица. И начинается матч. Хосе + 10!
+6
-1
+5
Дааа, это было что-то, этот ролик пересматривали до дыр...
+4
0
+4
Шедевр
+4
0
+4
Ответ Заборостроитель
Актер?🤔 А я думал, там Ван Перси снимался😀
Правша, какой ван персик
+4
0
+4
Гай Ричи дока не только в кино.Его автомобильная реклама БМВ с Мадонной тоже супер.)
+3
0
+3
Ответ Заборостроитель
Актер?🤔 А я думал, там Ван Перси снимался😀
тоже думал по логике про Ван Перси- голландец в Арсенале с Фабрегасом играет)
+3
0
+3
Недавно пересматривал его и даже скачал. Сейчас такое не снимают (
+2
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+2
Увидел Роналдиньо - прослезился.
+2
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Мля, что-то раскачало меня на теме ностальгии по олдовому футболу и рекламным роликам))
Как можно было забыть легендарный ролик про "не день Бекхэма"?
+1
0
+1
Ответ Заборостроитель
Актер?🤔 А я думал, там Ван Перси снимался😀
Так Робин разве не левша?
Просто в видео он бьет штрафные с правой ..
+1
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+1
Ответ NartApsua
Сейчас даже крутую рекламу с футболистами снять не могут(
Им уже просто это не надо. Через Инстаграмы футболистов и охваты больше, и не так затратно.
+1
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+1
Ответ Заборостроитель
Актер?🤔 А я думал, там Ван Перси снимался😀
Рвп за адидас тем более
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Заборостроитель
Актер?🤔 А я думал, там Ван Перси снимался😀
нет это Нью Джерси 🤣
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Чёткая реклама
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А кто сказал, что она самая лучшая ? Были рекламы и по круче. Например где сборная Бразилия на кручивала португальцев.
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Для Ричи настрогать полусекундные кадры для ролика, который расчитан на потребителя с клиповым сознанием - проще пареной репы, ведь он сам приложил руку к сотворению этого сознания, будучи клипмейкером в 90х.
Но он сделал из этого практически целый фильм - максимально сжатый, но имеющий вполне четкий сюжет - с неудачами, с преодолением, и т.п. Просто добавь воды - и будет готовое кино.
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Ответ Roman Dementiev
"Докой в кино" он сейчас считается только в РФ, из-за того что у нас обожают всё, что романтизирует хулиганов (не важно, уличных или "при должностях"). Сравните оценки любых (особенно последних лет) фильмов Ричи на Кинопоиске и IMDB. В мировом кинематографе Ричи сейчас пугающе близок к репутации режиссера b-movie
Долин,Вы?)
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Ответ Раиль Хафизов
тоже думал по логике про Ван Перси- голландец в Арсенале с Фабрегасом играет)
Да, но для 2008 года Ван Перси не был дебютантом.
Но было логично, даже в школе помню спорили😀
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
эххх .... жаль нет в ролике рыжебородого гормонального мальчика, эх... 🤣🤣🤣
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Действительно шедевр короткометражного кинематографа, не иначе.
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Ответ server1ucker
У каждого пацана в видеозаписях ВКонтакте обязательно было добавлено это видео))
Абсолютно
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