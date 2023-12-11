Гран-при Лас-Вегаса – возможно, самое дорогое зрелище в спорте. Но оправдался ли спортивный интерес?

«Формула-1» перекрыла соревновательный контекст лоском.

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В Лас-Вегасе в середине ноября с помпой прошел самый шумный и дорогой этап «Формулы-1» в истории. Например, в шоу-разогрев перед гонкой «Ф-1» вложила $80 млн (выступали Цирк дю Солей, Swedish House Mafia, Джаред Лето, Кайли Миноуг и другие звезды). А на организацию самой гонки ушло $500 млн – огромная инвестиция с заделом, что в ближайшие годы гонка в Лас-Вегасе будет приносить сверхдоходы. Как минимум, Гран-при ожидается там до 2025-го, но планы есть и до 2033 года.

На трибунах в Лас-Вегасе собралась вся звездная элита: от Дэвида Бекхэма и Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком до Рианны, Джастина Бибера и Брэда Питта. А как насчет обычных людей – им вообще было реально попасть на такое лакшери-мероприятие?

Сколько стоил билет на Гран-при?

Изначально самый дешевый билет на гонку в Лас-Вегасе стоил $1645, но слабый спрос снизил цену ближе к ивенту до $1000. Forbes считает, что причина в большом количестве предлагаемых мест (30 тысяч). Еще из факторов слабого ажиотажа: поздние старты, прохладная погода и нехватка главной интриги – с Максом Ферстаппеном на трассе все как будто заранее ясно с первым местом. К тому же, он заезжал в Вегас в качестве чемпиона, для него это, кстати, третий подряд титул.

Особенно характерно падение цены на посещение тренировочных заездов. Если год назад, когда билеты только поступили в продажу, она доходила почти до тысячи долларов, то незадолго до гонки снизилась в десять раз.

Гран-при Лас-Вегаса – самое дорогое мероприятие в этом году не только для «Ф-1», но и для зрителей. Например, самый дешевый билет на основную гонку в Венгрии стоил $184 – за среднее по комфорту место. В других странах цена выше: Япония ($231), Азербайджан ($380), Монако ($677). Безусловные лидеры – это американские этапы «Ф-1», где Лас-Вегас немного опережает Майами, но оба просят от тысячи долларов.

Впрочем, посмотреть гонку можно было и бесплатно – не на трибуне, а рядом с некоторыми участками трассы. Всего, по подсчетам «Формулы-1», Гран-при посетило больше 300 тысяч зрителей. И это без учета людей, которые смотрели гонку из отелей.

Как «Формула-1» изменила отели Лас-Вегаса: падение цен на обычные условия и «императорский номер» за $5 млн

Кажется, статус Лас-Вегаса как тусовочного и праздничного города предполагает его вечную загруженность и постоянный хаос. Но гонки изменили даже привыкший к шуму город. Бен Аффлек рассказывал, что знакомые просили его подыскать комнату – настолько высок был спрос на жилье. Даже состоятельные люди с трудом находили место, где переночевать в Лас-Вегасе в дни «Формулы-1».

Труднодоступность отелей больше связана не с завышенными ценами, а с тем, что номера раскупили заранее. Например, средний номер в отеле Вегаса во время Гран-при стоил $283 – это на 24% меньше, чем месяц назад. По другим данным, цены и вовсе снизились на 83%.

Впрочем, для фанатов «Ф-1» отели придумали особые программы. Компания Bellagio распродала пакет, который помимо номера в отеле включал: вип-места на Гран-при, еду и вино от знаменитых шеф-поваров и сомелье, а также доступ к частным смотровым площадкам с видом на трассу. Три дня элитного отдыха стоили 12 тысяч долларов.

По сравнению с другими предложениями эта цена кажется смешной. Гигант в мире казино Caesars просил за гоночный уикенд $5 млн! Что же входило в его предложение, кроме вип-места на стадионе и комфортного проживания? Личный водитель, дворецкий, два концерта Адель, спа-услуги (например, массаж гималайской солью), большой комплекс с тремя спальнями, общение с шеф-поваром Нобу Мацухисой и меню от него же. Кстати, отель сделан в японской стилистике, а рекламный слоган Caesars очень пафосный: «Почувствуй себя императором».

Завышенный ценник оправдал ожидания?

Сначала гоночный уикенд не задался. Первую тренировку отменили из-за проблем с дорожными люками. Вторую же, назначенную в полночь, перенесли на неопределенный срок. Это разозлило фанатов, которые не знали чем заняться на пустом стадионе и показывали фотографам пальцы вниз. Но организаторы реагировали спокойно – безопасность пилотов важнее, поэтому надо для начала привести трассу к идеальному состоянию. Неизвестно, вернут ли болельщикам деньги обратно, ведь многие специально взяли самый дешевый билет только на одну тренировку. Фанаты даже подают судебный иск на «Формулу-1».

Многим не понравилась атмосфера. Гран-При Лас Вегаса сравнивают с музыкальным фестивалем Coachella, где будто собрались все звезды мира. Но для «Формулы-1» это скорее минус. Ферстаппен критиковал настроение этапа: «1% спорта и 99% шоу». Богатые люди признавались журналистам, что купили билет из-за возможности пообщаться со знаменитостями, а шумные болиды их не интересуют.

В этом заключена и главная проблема прошедших гонок – то, ради чего все организовывалось, скрылось за яркой пеленой улыбок вип-ложи и музыкальных номеров и вечеринок.

Впрочем, организаторы довольны. Гонка принесла экономике Лас-Вегаса как минимум $1,3 млрд. Только на одних налогах город заработал $100 млн.

Фото: /Mark Thompson