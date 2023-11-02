Трансферная экономика бразильского футбола: куда и за сколько уезжают главные таланты, какие страны предпочитают сами игроки

И кто чаще покупает бразильцев.

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Бразильские игроки пользуются большим спросом – топ-клубы борются друг с другом, чтобы подписать их за большие деньги и как можно раньше. Неймар уехал в «Барсу» в 21 год, Винисиус в «Реал» – в 18. Эндрику еще 17, но «Реал Мадрид» уже оформил его будущий трансфер.

Феномен бразильских игроков и спрос на них на рынке подтверждены годами. Но как именно местные клубы продают своих талантов? Какое место бразильцы занимают в рейтинге стран-экспортеров игроков? И какие страны приглашают бразильцев чаще всего?

Как и куда бразильцы продают самых дорогих игроков

Вот топ-10 исходящих трансферов чемпионата Бразилии:

1. Неймар («Сантос» – «Барселона», 2013) – 88 млн евро.

2. Родриго («Сантос» – «Реал», 2019) – 45 млн евро.

3. Винисиус Жуниор («Фламенго» – «Реал», 2018) – 45 млн евро.

4. Лукас Моура («Сан-Паулу» – «ПСЖ», 2013) – 40 млн евро.

5. Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе» – «Барселона») – 40 млн евро. Перейдет в 2024-м.

6. Лукас Пакета («Фламенго» – «Милан», 2019) – 38,4 млн евро.

7. Эндрик («Палмейрас» – «Реал») – 37,4 млн евро. Перейдет в 2024-м.

8. Габриэл Жезус («Палмейрас» – «Манчестер Сити», 2017) – 32 млн евро.

9. Артур Мело («Гремио» – «Барселона», 2018) – 31 млн евро.

10. Рейньер («Фламенго» – «Реал», 2020) – 30 млн евро.

Изучим топ-50 самых дорогих продаж клубов бразильской лиги. Получаем такую статистику:

● Самое популярное направление для бразильских игроков – Испания. Из топ-50 рейтинга туда поехали 13 игроков. На втором месте – Англия (10). Третье место – Италия (6).

● Есть трансферы бразильцев в клубы из Восточной Европы. Три перехода оформил донецкий «Шахтер». Один – «Зенит», когда в 2022-м подписал Юри Алберто из «Интернасьонала» за 25 млн евро. Это 12-й трансфер в списке.

● Только два перехода из рейтинга – внутренние: 35-е место у уругвайца Джорджиана де Арраскаэты, он в 2019-м перешел из «Крузейро» во «Фламенго» за 15 млн евро. На 43-м месте расположился Леандро Дамиао: за 13 млн евро ушел из «Интернасьонала» в «Сантос» в 2014 году.

В 2022-м бывший технический директор «Крузейро» Пауло Андре оценивал переходы внутри чемпионата Бразилии так: «Обычно клубы не продают друг другу больших талантов. На это влияет два фактора. Первый – в Серии А высокая конкуренция: тебе не нужно усиливать противника, если сам претендуешь на титул. Вторая – патриотичность игроков: никому не придет в голову совершать по крайней мере прямой переход из «Гремио» в «Интернасьонал».

● Отголосок былого величия китайской лиги – переход Рикардо Гуларта из «Крузейро» в «Гуанчжоу» за 15 млн евро в 2015-м.

● «Ювентус», «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Боруссия Д» – это топ-клубы, которые не покупали за большие цены бразильцев из чемпионата страны.

Андре Дзанотта называет себя самым скупым человеком в истории бразильского футбола. Дзанотта – бывший спортивный директор «Сантоса», и на этой должности он работал в тот момент, когда клуб совершил крупнейшую продажу в истории бразильского футбола – трансфер Неймара в «Барселону». Дзанотта рассказывал, как лично запустил операцию по продаже Неймара и курировал каждый аспект.

«Когда я почувствовал, что «Барселона» всерьез нацелена на Нея, то ухватил их за жабры. Сначала мы говорили о сумме в 30 млн евро, но я требовал больше и больше. В конце концов мы сошлись на 88 миллионах и больших бонусах. Президент «Барсы» [Сандро Россель] жал мне руку и говорил: «Ты чертов гений. Ты классно ведешь дела, но за свои выходки будешь гореть в аду». Это шутка, разумеется. К тому же, я вообще не придавал его словам значения. Я просто жалел, что не вся сумма пойдет в казну «Сантоса»: есть отчисления агентам и прочие траты. Я – самый скупой человек в истории бразильского футбола: в момент сделки всей жизни, когда должен ликовать, просто считал каждую монету».

Если говорить об общей выручке бразильской Серии А от продажи игроков, то она стабильно высокая. Это как минимум подтверждают цифры по последним пяти сезонам (не включая текущий):

2022/23 – 239,2 млн евро;

2021/22 – 212,1;

2020/21 – 187,8;

2019/20 – 317,1;

2018/19 – 381,4;

Итог – 1,3 млрд евро.

Цифры идеально подчеркивают тезис о том, что бразильские клубы умеют продавать. Бывший спортдир «Фламенго» Фернандао говорил об умении бразильцах продавать так: «Это в крови. Но в нашем навыке нет никакого секрета: мы прощаемся исключительно с сильными футболистами. А классные кадры стоят больших денег. Все сходится: большие деньги регулярно крутятся вокруг футбола».

CIES (Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований) анализировала доходы клубов от продажи игроков за последние 10 лет (отчет был в июне этого года) – сразу два бразильских клуба залетели в топ-20 мира по доходам от исходящих трансферов. На 19-м месте расположился «Сан-Паулу», 20-ю строчку занял «Гремио».

Куда чаще всего едут футболисты из бразильской лиги

Все та же CIES в середине мая опубликовала большое исследования о главных странах-экспортерах игроков в сезоне-2022/23. Она исследовала 116 различных турниров и определила главных поставщиков игроков. Бразилия заняла первое место в рейтинге. Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Бразилия – 1289. Этот показатель вырос на 5% в сравнении с сезоном-2021/22.

2. Франция – 1033

3. Аргентина – 905

4. Англия – 535

5. Испания – 458

Бразильские игроки очень любят Португалию – клубы этой страны чаще всего в сезоне-2022/23 покупали футболистов из Бразилии. Всего за год они переманили 213 игроков (здесь не только профессиональные лиги, но и детские первенства). Тяга бразильцев к Португалии объяснима. Во-первых, нет языкового барьера. Во-вторых, благоприятный климат. В-третьих, португальские академии и клубы умеют работать с бразильским рынком. В-четвертых, тесный коннект бразильских агентов с португальскими клубами – они помогают заманивать сильных или просто молодых футболистов.

Полузащитник Эвертон, перешедший из «Гремио» в «Бенфику» в 2022-м, подтверждал важность Португалии: «У меня было много предложений из-за рубежа. Звали даже в Англию, но выбрал Португалию. Чисто экономически это было не самое выгодное предложение. Но знакомые и агент сказали, что я буду чувствовать себя как дома. Так и получилось: все время, что я играл за «Бенфику», мне казалось, что я нахожусь в Бразилии. Менталитет у населения тот же».

Вторым по популярности направлением для бразильцев стала Япония (79 человек). Третьим – ОАЭ (49). Другие популярные направления – Южная Корея, США и Испания (везде по 44 игрока). Бразильские игроки есть в 82 странах из 93, которые попали в исследование.

Директор Roc Nation Brazil Тиаго Фрейтас объяснил желание и умение бразильских клубов продавать футболистов (в том числе и молодых) необходимостью уравновесить трансферный баланс: «Это реальность: чем больше ты продаешь, тем более финансово устойчивым становишься. Эта история будет с бразильскими клубами еще несколько лет. Она лишает бразильский футбол развития. С другой стороны, дает ему жизнь. Это важнее».

Сколько денег клубы приносят в бразильскую экономику

В ноябре 2021-го Федерация футбола Бразилии вместе с консалтинговой компанией EY выпустила исследование, согласно которому местные клубы заработали 52,9 млрд реалов (или чуть менее 10 млрд евро по текущему курсу) – это 0,72% от общего бразильского ВВП. При этом в бразильскую казну футбол принес только 761 млн реалов в виде налогов – 1,4% от общей суммы.

Министр промышленности Бразилии Кайо Мегале говорил, что не согласен с таким налогообложением и продавливал закон с обязательным налогом в 5% от общей годовой выручки для футбольных команд. Но пока работает другая система – ее описал аналитик EY Густаво Хазан:

«Трудно сказать, сколько денег стране приносит футбол. Да, существует определенная система налогообложения. Она касается всех финансовых транзакций – клубы платят процент от каждой сделки. Но есть льготная система, согласно которой команды получают некоторые скидки на спонсорские контракты и переходы. Жизнь страны и благополучие граждан – это важно.

Но если бы клубы платили процент за каждый совершенный шаг, то быстро бы разорились. Поэтому здесь я предлагаю рассматривать общее влияние: деньги, привлечение спонсоров, создание рабочих мест и популяризация здорового образа жизни».

Фото: /Leo Sguacabia/Sports Press Photo, Zed Jameson/SIPA; /Julian Finney, Victor Moriyama, Clive Rose