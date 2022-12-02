Сирена
Блог

Sports.ru и Яндекс научили Балабобу создавать комментарии к новостям

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Балабоба – сервис Яндекса, который с помощью искусственного интеллекта создает тексты на разные темы.

Специально к чемпионату мира по футболу «Сирена» и редакция Sports.ru научили Балабобу генерировать комментарии к спортивным новостям. Используйте заголовок новости (реальной или придуманной) и получите готовую реплику.

Балабобе дали прочитать можество комментариев со Sports.ru, поэтому стиль читательских высказываний сохранен. И отличить сгенерированное сообщение от реального может быть непросто. 

Несколько реплик о Балабобе из телеграм-каналов

Сколько плюсов на сайте соберете с комментарием от Балабобы?

Пробуйте Балабобу прямо сейчас  

Подписывайтесь на телеграм-канал студии «Сирена»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные