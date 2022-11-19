«Это не последний проект в fashion». Пообщались с BetBoom об их коллаборации с A.D.E.D.

BetBoom и творческое объединение A.D.E.D. сделали коллаборацию, в рамках которого представили мини-фильм про развитие индустрии гейминга и людей вокруг нее (в нем снялись рэпер OG Buda, киберспортсмен Никита «Daxak» Кузьмин и другие знаменитости), а также дропнули совместную коллекцию, которая состоит из футболки, кейкапов, игрового коврика.

Мы обсудили историю проекта и будущие коллаборации BetBoom.

Как пришла идея совместного проекта с A.D.E.D.? Почему сделали коллаборацию именно с ними?

– Мы видели стикеры ребят по всей Москве. И в какой-то момент решили узнать, кто их расклеивает. Оказалось, что это модные и стильные ребята, которые занимаются искусством.

В прошлом году, когда нам вручали премию за лучшее мобильное приложение среди букмекеров, то мы получили подарочный набор. В нем был плед из коллекции A.D.E.D. и Сбер Спасибо. И тогда подумали, почему бы и нам не сделать что-то такое.

Это не последний проект в fashion. В 2023-м году мы выпустим еще одну крутую коллаборацию.

Сколько времени придумывали и реализовывали проект?

– Впервые мы написали ребятам за год и 2 месяца до старта проекта. А съемки были пару месяцев назад. За год у проекта было много итераций. Например, в начале 2022-го у нас была совсем другая концепция. Мы отказались от нее – нам не хватало социального вызова, хотелось сделать что-то со смыслом. На поиск месседжа ушло много времени. В итоге мы решили рассказать, что игры и компьютерные клубы – это социальный лифт и здесь можно найти друзей, с которыми будешь идти по жизни. Это ответ и родителям и всему коммьюнити – играйте, если вам нравится.

Как придумывали и снимали видео? Есть ли интересные истории со съемок?

– Было непросто, потому что надо собрать разных людей со своими расписаниями в одном месте. Но получилось создать крутую атмосферу – например, в клубе, где мы снимали ролик, подняли (запустили – прим. «Сирены») специальный сервер CS 1.6, и ребята правда играли на съемках.

В видео должен был быть еще один стример, но ему не подошла роль, и он отказался от съемок. Поэтому, кажется, что история персонажа «Спауна» могла быть еще интереснее.

Не страшно ли делать мерч с бомбой сейчас?

– Нет, это же часть игры. Как говорить о Counter-Strike, не упоминая оружие? Все равно, что говорить о футболе и не сказать про мяч.

Как ребятам из A.D.E.D. этот проект?

– Они очень в него погрузились, сами участвовали видео. Позитивный опыт взаимодействия натолкнул нас на новые идеи для концепции следующего года.

На кого нацелен этот проект: на киберспортивную аудиторию, спортивную или фанатов классной одежды?

– Мы целились в разных людей. Для тех, кто любит игры, наш дроп – это эксклюзивные аксессуары для гейминга. А для любителей модной одежды это просто классный мерч. Да и вообще, многие вспомнят атмосферу компьютерных клубов, она знакома людям от 20 до 40 лет. Нам тесно в рамках беттинга, спорта и кибера, и поэтому мы смотрим в сторону арт- и лайфстайл-проектов. Коллаборация с A.D.E.D. – это один из шагов.

А вообще атмосфера компьютерных клубов знакома многим людям от 20 до 40 лет. Нам хочется становиться взрослым брендом и выходить за рамки спорта и кибера.