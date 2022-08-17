Мы придумали новую игру про российский футбол и будем рассказывать, как ее делаем. Дневник разработчика №0

Всем привет, меня зовут Матвей, я арт-директор «Сирены» – креативной студии Sports.ru. Сегодня я расскажу вам о нашем новом проекте, в который (я надеюсь!) вам будет интересно сыграть. Мы часто делаем рекламные спецпроекты в формате игр – например, вот эту игру в города, или игру на карте, где нужно вспомнить все футбольные клубы Европы. Нам интересно делать игры и мы верим, что современная реклама должна развлекать и не быть назойливой.

В октябре мы выпустили Matchday – оформленную на отдельном сайте красивую версию ваших любимых тестов «Назови всех футболистов».

Правда, этот проект сложно назвать полноценной видеоигрой – такой, в которую вы привыкли залипать за компом или на плойке: с лором, персонажами и проработанным геймплеем. Да, мы не игровая студия, но все равно очень хотим выпустить свою «настоящую» игру.

Нашей первой попыткой станет сиквел «Матчдея» – Matchday 2, который мы снова делаем вместе с «Фонбет». В этом блоге мы будем вести дневник и рассказывать о том, как делаем эту игру. Это может пригодиться тем, кто хочет следить за процессом – как мы рисуем графику, пишем код, сочиняем сценарий.

О чем игра

Последний матч прошлого сезона возродил нашу веру в российский футбол. Нам больно от Fan ID, но мы можем представить и смоделировать российский футбол не как часть темного киберпанк-анклава из пугающих нейросетевых прогнозов, а как праздник. Красивые афиши, интерактивы, насыщенная программа, музыканты: все это может стать частью шоу. А шоу – лучший способ показать болельщикам, что российский футбол заслуживает того, чтобы смотреть на него с трибун стадиона. Конечно, в жизни для этого полно препятствий, но в нашей игре мы попробуем показать, что все это тоже можно преодолеть.

Мы хотим, чтобы вы почувствовали себя архитектором футбольного праздника и привели болельщиков на стадион. В нашей игре вы сможете строить кафешки с бургерами, проводить концерты, продавать клубный мерч – в общем, делать все, чтобы привлечь зрителей на футбол.

Игровой процесс

Основной геймплей мы построим вокруг идеи Tower Defense (защита башни), но с существенным отличием. В классических TD нужно уничтожать толпу бегущих монстров. В Matchday 2 наоборот: надо привлекать на стадион студентов, работяг, молодых мамочек, пожилых миллиардеров. Если вы придумаете недостаточно развлечений, они свернут с дороги и пойдут по своим делам.

А пока мы готовы показать то, с чего начинается любой проект: рисованный скетч.

А вот так игра выглядит уже сейчас (графика находится на этапе интенсивной разработки).

С графикой нам поможет художник Gregormack – это он рисовал пиксельных человечков для первого Matchday. Тогда они отличались только цветом и прическами, а сейчас будут намного вариативнее. Но об этом – зданиях, явлениях и игровых персонажах – мы расскажем в следующих выпусках дневника.