Есть 827-я! Овечкин забил – несмотря на антирекорд года по игровому времени

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд – над «Коламбусом», предпоследней командой в сводной таблице лиги (4:3). Александр Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне. Он отличился на 35-й минуте – остался в одиночестве перед воротами Элвиса Мерзликина и направил шайбу впритирку со штангой.

Полноценный соавтор гола – Дилан Строум. Перед тем как исполнить передачу на Овечкина, он пошел в активный прессинг и собрал за лицевой линией трех соперников. Забавно, что это первый ассист 26-летнего канадца в сезоне при 7 голах. Во встрече с «Коламбусом» Строум заменил в центре первого звена Евгения Кузнецова – он пропустил матч по болезни.

Овечкин забросил 827-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 67 голов. Едва не стал еще ближе к легенде, но в первом периоде попал в штангу вместо сетки.

Последние 70 секунд матча «Блю Джекетс» провели с пустыми воротами; Овечкин на этом отрезке ни разу не появился на льду. Нападающий установил личный антирекорд сезона и календарного года по айстайму – 15:02. Это легко объяснить -- у «Вашингтона» было лишь две попытки на реализацию большинства. Но все же: так мало Овечкин не играл с 25 апреля 2022-го.

В активе Александра два силовых приема, причем оба пострадавших – российские игроки «Коламбуса». В первом периоде капитан «Вашингтона» атаковал сначала Егора Чинахова, затем – Кирилла Марченко.

Впрочем, главными героями стали молодые партнеры Ови: тройка Милано – Лапьер – Протас организовала три шайбы из четырех. 21-летний Хендрикс Лапьер сыграл пятый матч в сезоне и 11-й в карьере. С «Коламбусом» он набрал 3 (1+2) очка – за все время до этого была только одна шайба.

Отличный вечер провел вратарь Чарли Линдгрен – сделал 33 сэйва и ушел в раздевалку с 91,7% отраженных бросков. Для Линдгрена это пятая игра в регулярке и четвертая победа.

Полевые помогли голкиперу 19-ю блокшотами, но на чужой половине площадки действовали менее энергично. У «Кэпс» только 26 бросков, в третьем периоде они играли на удержание и были далеки от совершенства: «Коламбус» дважды сокращал отставание с двух шайб до минимума. Автор одного из голов – Иван Проворов. Защитник забросил первую шайбу в сезоне и набрал 11-е очко. Вместе с коллегой по амплуа Заком Веренски он делит лидерство в бомбардирском списке «Блю Джекетс».

«Коламбус» потерпел восьмое поражение подряд. Серия неудач началась 5 ноября в игре с тем же «Вашингтоном». У «Кэпиталз», напротив, дела идут все лучше – выиграли 8 из 10 последних матчей, вырвались на второе место в Столичном дивизионе и имеют отличные шансы продлить светлую полосу: три следующих соперника («Баффало», «Эдмонтон» и «Сан-Хосе») испытывают большие проблемы.

Ждем от Овечкина новых подвигов?

Фото: East News/AP Photo/Susan Walsh