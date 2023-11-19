Шайбу, шайбу!
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Есть 827-я! Овечкин забил – несмотря на антирекорд года по игровому времени

Коламбус Коламбус
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Дилан Строум Дилан Строум
Иван Проворов Иван Проворов
Егор Чинахов Егор Чинахов
Чарли Линдгрен
Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Алексей Протас Алексей Протас
Сонни Милано Сонни Милано
Хоккей Хоккей

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд – над «Коламбусом», предпоследней командой в сводной таблице лиги (4:3). Александр Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне. Он отличился на 35-й минуте – остался в одиночестве перед воротами Элвиса Мерзликина и направил шайбу впритирку со штангой.

Полноценный соавтор гола – Дилан Строум. Перед тем как исполнить передачу на Овечкина, он пошел в активный прессинг и собрал за лицевой линией трех соперников. Забавно, что это первый ассист 26-летнего канадца в сезоне при 7 голах. Во встрече с «Коламбусом» Строум заменил в центре первого звена Евгения Кузнецова – он пропустил матч по болезни.

Овечкин забросил 827-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 67 голов. Едва не стал еще ближе к легенде, но в первом периоде попал в штангу вместо сетки.

Последние 70 секунд матча «Блю Джекетс» провели с пустыми воротами; Овечкин на этом отрезке ни разу не появился на льду. Нападающий установил личный антирекорд сезона и календарного года по айстайму – 15:02. Это легко объяснить -- у «Вашингтона» было лишь две попытки на реализацию большинства. Но все же: так мало Овечкин не играл с 25 апреля 2022-го.  

В активе Александра два силовых приема, причем оба пострадавших – российские игроки «Коламбуса». В первом периоде капитан «Вашингтона» атаковал сначала Егора Чинахова, затем – Кирилла Марченко.

Впрочем, главными героями стали молодые партнеры Ови: тройка Милано – Лапьер – Протас организовала три шайбы из четырех. 21-летний Хендрикс Лапьер сыграл пятый матч в сезоне и 11-й в карьере. С «Коламбусом» он набрал 3 (1+2) очка – за все время до этого была только одна шайба.

Отличный вечер провел вратарь Чарли Линдгрен – сделал 33 сэйва и ушел в раздевалку с 91,7% отраженных бросков. Для Линдгрена это пятая игра в регулярке и четвертая победа.  

Полевые помогли голкиперу 19-ю блокшотами, но на чужой половине площадки действовали менее энергично. У «Кэпс» только 26 бросков, в третьем периоде они играли на удержание и были далеки от совершенства: «Коламбус» дважды сокращал отставание с двух шайб до минимума. Автор одного из голов – Иван Проворов. Защитник забросил первую шайбу в сезоне и набрал 11-е очко. Вместе с коллегой по амплуа Заком Веренски он делит лидерство в бомбардирском списке «Блю Джекетс». 

«Коламбус» потерпел восьмое поражение подряд. Серия неудач началась 5 ноября в игре с тем же «Вашингтоном». У «Кэпиталз», напротив, дела идут все лучше – выиграли 8 из 10 последних матчей, вырвались на второе место в Столичном дивизионе и имеют отличные шансы продлить светлую полосу: три следующих соперника («Баффало», «Эдмонтон» и «Сан-Хосе») испытывают большие проблемы.

Ждем от Овечкина новых подвигов?  

Вашингтон – Коламбус 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Дата проведения
19 ноября, 03.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Годро (Сиверсон, Дженнер)
1:1 – 25 Милано (Лапьер, Протас)
2:1 – 33 Протас (Лапьер, ван Римсдайк)
3:1 – 35 Овечкин (Строум)
3:2 – 47 Проворов (Силлинджер)
4:2 – 53 Лапьер (Протас, Милано)
4:3 – 55 Дэнфорт (Веренски, Курали)
Вратари: Линдгрен 33/36 – Мерзликин 22/26.

Фото: East News/AP Photo/Susan Walsh

8 комментариев

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Dmitry Makhov
Ответ music35930
Перестаньте падлы считать, это ужасно. Накаркают ведь журналисты и точно не побьет рекорд.
Только от журналистов зависит, да
+10
-2
+8
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#nikon
Бросок был хороший, жаль, штанга.
+4
-1
+3
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Иван Редин
Саня все будет хорошо! все равно ты в следующем сезоне выбьешь 900 и закончишь как король!
+2
-1
+1
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Denis Akhmarov
ну такими темпами ему лет до 45 надо играть
+1
0
+1
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Оскар Муравьёв
Ответ Лёша Алёшин
вот когда надо детей делать когда спад есть когда жена беременна это мотивирует и в 40
Ему 38
+2
-1
+1
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