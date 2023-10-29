Шайбу, шайбу!
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Трагедия в хоккее: экс-игроку «Питтсбурга» перерезали шею коньком

Питтсбург Питтсбург
Адам Джонсон
Мэтт Каллен Мэтт Каллен
Клинт Маларчак
Шеффилд
Ноттингем
Хоккей Хоккей

Кошмар в английском хоккее – 29-летний игрок «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон умер после столкновения с соперником.

Эпизод, который привел к трагедии, случился 28 октября – в матче британской лиги (EIHL) между «Ноттингемом» и «Шеффилдом». Джонсон завез шайбу в зону атаки и резко изменил направление движения. Соперник, который катился рядом с партнером Джонсона, отреагировал и тоже стал смещаться, но неудачно – потерял равновесие и врезался Адаму лезвием конька в шею. 

Это по-настоящему ужасное видео. Пропустите его, если не готовы видеть кровь.

Игроки обеих команд почти сразу поняли, что случилось страшное – с особой спешкой звали врача. За несколько секунд на льду образовалась лужа крови; белое джерси Джонсона превратилось в красное... Адам самостоятельно поднялся со льда и направился в сторону скамейки запасных. Его доставили в больницу, но не спасли – 29 октября Джонсон скончался. 

Субботний матч остановили, а все игры воскресенья в британской лиге отложили на неопределенное время. «Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарище, невероятным человеком, у которого впереди была вся жизнь. Клуб будет скучать по нему и никогда не забудет».

Джонсон набрал за «Ноттингем Пантерс» 7 очков в 7 матчах нынешнего сезона, а в предыдущем выступал за других «пантер» – команду из немецкого Аугсбурга. Незадолго до этого американский форвард провел 21 матч в шведской лиге за «Мальме». Все остальное время он находился в командах из своей страны.

Вершина карьеры Джонсона – 13 матчей в НХЛ за «Питтсбург». Нападающего подключали к основе в сезонах 2018/19 и 2019/20. Адам сделал 3 ассиста и забросил одну шайбу. Гол получился символичным: Джонсон, уроженец одного из небольших городов Миннесоты, отличился в гостевом матче против «Уайлд».

«Адам – скромный и очень простой в общении человек. Он из тех парней, которым нравится сама игра и общение с ребятами на катке», – The Athletic цитирует экс-форварда «Питтсбурга» Мэтта Каллена. «Пингвинз» в соцсетях присоединились к соболезнованиям семье Джонсона. Джонсон с большим трудом пробился в профессиональный хоккей. Он дебютировал в АХЛ только в 23 – до этого сыграл по сотне матчей в юниорской USHL и студенческой NCAA. На второй год в АХЛ Джонсон набрал 43 очка в 67 матчах – самый стабильный и успешный сезон в его карьере.

Адам из хоккейной семьи. Дядя Гэри Дегрио играл в минорных североамериканских лигах (IHL и CHL); отец и старший брат в молодости выступали в студенческих. В конце 80-х Дегрио провел один сезон в Шотландии – за команду «Данди Тайгерс».

В 1989 году из-за похожей травмы едва не умер вратарь «Квебек Нордикс» Клинт Маларчук. При столкновении соперник перерезал ему одну из вен на шее. Голкипера спас врач – ветеран Вьетнамской войны: зажал вену и приостановил кровотечение. В больнице Клинту наложили 300 швов, но уже через два дня выписали. 

Маларчук, несмотря на рекомендации медиков, продолжил играть в хоккей. Его мучили ночные кошмары и депрессия. Вратарь подсел на успокоительные и алкоголь, а когда смешал их, вновь оказался на грани смерти. В январе 1992 года врачи констатировали клиническую смерть из-за остановки дыхания, но еще раз спасли его. После окончания спортивной карьеры Маларчук работал тренером. Сейчас ему 62 года.

Фото: HC Pittsburgh Penguins/Instagram.com/;

24 комментария

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Pink Floyd1276
Вы что с ума сошли - удалите видео.
RIP Adam.🙏
+31
-8
+23
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sbvinn
Просто дичь какая-то...
+22
0
+22
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Слава Каплунов
Нет ничего важнее человеческой жизни, нужно вводить защиту на шею и для взрослых
+19
-1
+18
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Evgeny Trifonov
Страшные кадры, правилами ИИХФ защита шеи обязательна для игроков до 18 лет. Пора и для взрослых вводить. Спортивная игра должна приносить радость, а не смерть.
+15
-2
+13
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teo_heel
Ответ Montenegro Serbian
Формально это несчастный случай. По факту, хоть это и не было целенаправленным намерением убить, но сильно прослеживается намерение сделать пакость: у игрока неудачно проходит силовой приём и он по сути летит мимо игрока соперника, но видит что рядом ещё один и принимает дурацкое ситуативное решение "если уж падать, то нужно зацепить ещё кого-нибудь".........от чего нога вылетает вверх явно неестественным образом (он её прям закидывал вверх, что очень хорошо заметно если ставить видео на самую медленную скорость) Ничего более дурацкого, но с таким трагическим исходом, лично я давно не видел.
Ничего более дурацкого в комментариях я ещё не видел. Как вообще можно подумать, что игрок СПЕЦИАЛЬНО на льду будет ногу вверх задирать, что бы травмировать кого-то?
Голова видимо только для того у вас, чтобы в неё есть? Функцию думать не завезли?
+13
-1
+12
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Vanek1411
В предыдущем посту специально не открывал видос, а тут гифку вставили.
+10
0
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Морщина Модрича
Жесть ребят((
+7
0
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Семён Бондарчук
Земля пухом #47
+6
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johnnyplank
Как показ голов что в футболе что в хоккее по большей части слайд шоу картинками, как хоккеисту перерезали горло и кровище на льду, которое привело к смерти это мы покажем.
+6
0
+6
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Dayti
Ответ Pink Floyd1276
Вы что с ума сошли - удалите видео. RIP Adam.🙏
да, достаточно ссылку оставить. Кто хочет, тот посмотрит
+5
0
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Nut Garei
Ответ Mr.Bubble
Чел, который в него врезался, видно что специально ногу поднял, не для убийства наверно, но чтоб нанести какуюто травму точно.
навряд ли, так как очень тяжело так сделать. скорее всего он падал от столкновения с другим игроком соперника который прокатился перед ним
+4
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Иван Лапин
Специально гифку вставили, чтобы проигрывалась сразу, да?
+1
0
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Evergreen
Подрубили гифку конечно же сразу. Я хотел просто почитать о чем речь, но не смотреть.
Ужас, земля пухом. Хоккеист безумно похож на актера, который снимался в Лосте (сезоне во втором-третьем вроде была небольшая второстепенная история)
+1
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Katya Andreychuk
ну вот и подтверждение моим вечным страхам.
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Alisher Buranov
Дичь конечно, но молодой хоккеист, в расвети сил, умер таким образом. Соболезную семье, такое горе.
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Caledon Hockley
Бедняга. Почему не спасли...😥
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Хаскерс
Ужасный несчастный случай, первый, кажется в истории хоккея с летальным исходом. Возможно, в топ лиге и успели бы спасти, но как вышло…. Главное, чтобы чиновники какую дичь не придумали «для защиты игроков» теперь.
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Geo07
Вроде редкая случайность, но.. Лишнее подтверждение что все под богом ходим.. берегите себя!
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Montenegro Serbian
Формально это несчастный случай.

По факту, хоть это и не было целенаправленным намерением убить, но сильно прослеживается намерение сделать пакость: у игрока неудачно проходит силовой приём и он по сути летит мимо игрока соперника, но видит что рядом ещё один и принимает дурацкое ситуативное решение "если уж падать, то нужно зацепить ещё кого-нибудь".........от чего нога вылетает вверх явно неестественным образом (он её прям закидывал вверх, что очень хорошо заметно если ставить видео на самую медленную скорость)

Ничего более дурацкого, но с таким трагическим исходом, лично я давно не видел.
+4
-4
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Артем Бреховских
Ответ Montenegro Serbian
Формально это несчастный случай. По факту, хоть это и не было целенаправленным намерением убить, но сильно прослеживается намерение сделать пакость: у игрока неудачно проходит силовой приём и он по сути летит мимо игрока соперника, но видит что рядом ещё один и принимает дурацкое ситуативное решение "если уж падать, то нужно зацепить ещё кого-нибудь".........от чего нога вылетает вверх явно неестественным образом (он её прям закидывал вверх, что очень хорошо заметно если ставить видео на самую медленную скорость) Ничего более дурацкого, но с таким трагическим исходом, лично я давно не видел.
Даже не знаю почему, но при прочтении вашего комментария - невольно вспоминается известная фраза из фильма:
"То, что вы только что сказали — одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел."
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Charmless Man
Ответ johnnyplank
Как показ голов что в футболе что в хоккее по большей части слайд шоу картинками, как хоккеисту перерезали горло и кровище на льду, которое привело к смерти это мы покажем.
Они на это только и умеют, что мяукать про права на трансляцию...)
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