Трагедия в хоккее: экс-игроку «Питтсбурга» перерезали шею коньком

Кошмар в английском хоккее – 29-летний игрок «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон умер после столкновения с соперником.

Эпизод, который привел к трагедии, случился 28 октября – в матче британской лиги (EIHL) между «Ноттингемом» и «Шеффилдом». Джонсон завез шайбу в зону атаки и резко изменил направление движения. Соперник, который катился рядом с партнером Джонсона, отреагировал и тоже стал смещаться, но неудачно – потерял равновесие и врезался Адаму лезвием конька в шею.

Это по-настоящему ужасное видео. Пропустите его, если не готовы видеть кровь.

Игроки обеих команд почти сразу поняли, что случилось страшное – с особой спешкой звали врача. За несколько секунд на льду образовалась лужа крови; белое джерси Джонсона превратилось в красное... Адам самостоятельно поднялся со льда и направился в сторону скамейки запасных. Его доставили в больницу, но не спасли – 29 октября Джонсон скончался.

Субботний матч остановили, а все игры воскресенья в британской лиге отложили на неопределенное время. «Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарище, невероятным человеком, у которого впереди была вся жизнь. Клуб будет скучать по нему и никогда не забудет».

Джонсон набрал за «Ноттингем Пантерс» 7 очков в 7 матчах нынешнего сезона, а в предыдущем выступал за других «пантер» – команду из немецкого Аугсбурга. Незадолго до этого американский форвард провел 21 матч в шведской лиге за «Мальме». Все остальное время он находился в командах из своей страны.

Вершина карьеры Джонсона – 13 матчей в НХЛ за «Питтсбург». Нападающего подключали к основе в сезонах 2018/19 и 2019/20. Адам сделал 3 ассиста и забросил одну шайбу. Гол получился символичным: Джонсон, уроженец одного из небольших городов Миннесоты, отличился в гостевом матче против «Уайлд».

«Адам – скромный и очень простой в общении человек. Он из тех парней, которым нравится сама игра и общение с ребятами на катке», – The Athletic цитирует экс-форварда «Питтсбурга» Мэтта Каллена. «Пингвинз» в соцсетях присоединились к соболезнованиям семье Джонсона. Джонсон с большим трудом пробился в профессиональный хоккей. Он дебютировал в АХЛ только в 23 – до этого сыграл по сотне матчей в юниорской USHL и студенческой NCAA. На второй год в АХЛ Джонсон набрал 43 очка в 67 матчах – самый стабильный и успешный сезон в его карьере.

Адам из хоккейной семьи. Дядя Гэри Дегрио играл в минорных североамериканских лигах (IHL и CHL); отец и старший брат в молодости выступали в студенческих. В конце 80-х Дегрио провел один сезон в Шотландии – за команду «Данди Тайгерс».

В 1989 году из-за похожей травмы едва не умер вратарь «Квебек Нордикс» Клинт Маларчук. При столкновении соперник перерезал ему одну из вен на шее. Голкипера спас врач – ветеран Вьетнамской войны: зажал вену и приостановил кровотечение. В больнице Клинту наложили 300 швов, но уже через два дня выписали.

Маларчук, несмотря на рекомендации медиков, продолжил играть в хоккей. Его мучили ночные кошмары и депрессия. Вратарь подсел на успокоительные и алкоголь, а когда смешал их, вновь оказался на грани смерти. В январе 1992 года врачи констатировали клиническую смерть из-за остановки дыхания, но еще раз спасли его. После окончания спортивной карьеры Маларчук работал тренером. Сейчас ему 62 года.

Фото: HC Pittsburgh Penguins/Instagram.com/;