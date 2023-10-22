🔥 Гол дня: лидер ЦСКА элегантно накрутил трех игроков «Ак Барса». Обладатель Кубка Стэнли даже упал

Это не помогло чемпиону в Казани – 1:4.

ЦСКА во второй раз в сезоне уступил «Ак Барсу» (1:4). Первая встреча финалистов прошедшего сезона завершилась с аналогичной разницей в счете – 2:5. Тогда москвичи отдали сопернику не только 2 очка, но и Кубок Открытия.

В обоих случаях команда Сергея Федорова пропускала первой и дважды сравнивала счет благодаря Михаилу Григоренко. На этот раз нападающий восстановил паритет особенно элегантным образом: прокатился от средней зоны до чужой вратарской, а по пути обыграл трех оппонентов. В НХЛ за голы подобного формата отвечает Коннор Макдэвид.

Среди тех, кто спасовал перед Григоренко, оказался двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов. Защитник проводил второй матч после травмы, которая выбила его из состава на 7 недель. Падение в попытке остановить соперника – последняя неудача Войнова в игре; позднее он сделал 2 ассиста.

Проходы с дриблингом – скорее редкость для Григоренко, чем его фирменная черта. Обычно форвард полагается на точный и сильный бросок: 4 из 6 шайб в регулярном чемпионате он забросил, используя именно этот прием.

Умение Григоренко вложиться в шайбу – одно из преимуществ ЦСКА, которое весной принесло клубу титул. В плей-офф Михаил стал лучшим снайпером (12 голов) и бомбардиром (26 очков). Лига признала форварда самым ценным игроком матчей на вылет.

Каким бы изящным ни был контрвыпад Григоренко, на исход матча с «Ак Барсом» он никак не повлиял. Нападающий отличился за 16 секунд до первого перерыва, а после забивали только казанцы. В середине второго периода Александр Радулов реализовал большинство, причем в стиле Григоренко – мощным щелчком в одно касание.

Радулов набрал восьмое очко за последние 7 матчей. Статистика указывает на то, что капитан «Ак Барса» преодолел личный кризис: за 11 матчей между 5 сентября и 6 октября он не забил ни разу.

Знаковую для себя игру провел основной вратарь «барсов» Тимур Билялов. Голкипер сыграл впервые за месяц – выйти на лед не позволяла травма паха. Билялов сделал 28 сэйвов, хотя и без индивидуальных ошибок не обошелся. Пытаясь предотвратить выход 1 на 1, вратарь выбежал за круг вбрасывания – сбил с ног Михаила Абрамова и получил двухминутный штраф за подножку.

«Ак Барс» помог голкиперу адаптироваться в воротах: партнеры заблокировали 21 бросок. Еще дважды Тимура выручила штанга.

На последних секундах игры на выходе сыграл и визави Билялова – Иван Федотов. Правда, получилось еще хуже: красиво обернувшись вокруг своей оси, вратарь ЦСКА выдал передачу точно на клюшку сопернику.

Римейк апрельского финала не последнее испытание для ЦСКА. Из Казани москвичи отправятся на Дальний Восток, где уже во вторник, 24 октября, сыграют с «Адмиралом». «Ак Барс» остается дома, чтобы в тот же день встретиться с «Авангардом».