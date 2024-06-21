«Один из лучших в мире»: Мората похвалил Доннарумму за игру в матче Испании и Италии

Встреча Италии и Испании во втором туре группового этапа чемпионата Европы закончилась победой «красной фурии» со счетом 1:0.

Испанцы забить не сумели, гол в свои ворота отправил Риккардо Калафьори.

У подопечных Де ла Фуэнте было несколько возможностей отличиться, но мяч так и не залетел в сетку от испанских футболистов.

Альваро Мората считает, что за это итальянцам нужно благодарить Джиджи Доннарумму:

«Упустили ли мы сегодня много моментов? Нет. Просто у Италии один из лучших вратарей в мире. Их оборона обладает невероятными качествами».

После двух туров Испания занимает первое место в группе B, Италия идет следом. Албания расположилась на третьем месте, а замыкает квартет Хорватия. В следующем туре итальянцы сразятся с хорватами, а испанцы – с албанцами.

Как оцените игру Доннаруммы на Евро?