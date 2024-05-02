Эрнандес порвал «кресты» в матче с «Боруссией». Люка обратился к фанатам

«ПСЖ» не смог обыграть дортмундскую «Боруссию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Поражение стало для парижан еще более болезненным, когда пришли результаты медицинского обследования Люки Эрнандеса.

Французский защитник получил повреждение в первом тайме матча на «Вестфаленштадион». Люка пытался продолжить игру, но не смог и был заменен. Позже стало известно, что Эрнандес вновь порвал крестообразную связку – в этот раз на левом колене.

Люка рвал «кресты», еще будучи игроком «Баварии». Тогда француз пропустил 35 матчей Рекордмайстера и сборной Франции. В этот раз защитник, вероятно, выбыл из строя до конца года. Он гарантированно пропустит Евро.

Эрнандес держится бодро. Он обратился к фанатам:

«Когда я подписывал контракт с «ПСЖ», я пообещал, что отдам свое сердце и душу этой команде, с тех пор я этим и занимаюсь. К сожалению, во время вчерашнего матча я получил травму. Я заставил себя вернуться на поле и попытался продолжить борьбу за нашу команду, но это было невозможно.

Я хотел бы поблагодарить всех своих болельщиков и близких за любовь и поддержку. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. С любовью, Люка».

Эрнандеса поддержали бывшие и нынешние товарищи по команде.

Мануэль Нойер: «Возвращайся сильнее, братишка!»

Бенжамен Павар: «Мужайся, братишка».

Корантен Толиссо: «Сил тебе, братишка».

Слова поддержки написал и младший брат – Тео Эрнандес: «Сил тебе, брат, мы все с тобой, ты вернешься гораздо более сильным».

Здоровья!