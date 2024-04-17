Дембеле нашел счастье в «ПСЖ». Много, очень много улыбался в ответной игре с «Барсой»
6 лет Усмана Дембеле в «Барселоне» прошли очень турбулентно. Француз нередко сам создавал новые проблемы, но отношение фанатов иногда было чересчур жестоким. Бывало, что «Камп Ноу» свистел после каждого касания Дембеле.
Прошлым летом Усман уехал в «ПСЖ», а вчера выбил «Барсу» из 1/4 Лиги чемпионов. Оба матча француз провел отлично: два гола, заработанный пенальти на решающий мяч и награда лучшему игроку матча.
В ответной игре в Каталонии Усман очень часто улыбался - похоже, понимая все происходящее.
Он не застал ремонтаду «Барсы»-2017 и, кажется, осознает, что второй тоже не увидит.
Игрок матча.
А вот поздравления от партнеров. Было ли так в «Барсе»?
Человеку доверились, сделали ставку на него, наладили его травматичность лекциями и верой Хави, про трансфер, зарплату и надежды уже не говоря.
Этот полудурок раздолбай улыбается и празднует как будто его кинули и вышвырнули из клуба. Некрасиво.
Дальше уже хотели хоть какие либо деньги получить с трансфера, потому что ушел бы вообще «бесплатно»