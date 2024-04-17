Дембеле нашел счастье в «ПСЖ». Много, очень много улыбался в ответной игре с «Барсой»

6 лет Усмана Дембеле в «Барселоне» прошли очень турбулентно. Француз нередко сам создавал новые проблемы, но отношение фанатов иногда было чересчур жестоким. Бывало, что «Камп Ноу» свистел после каждого касания Дембеле.

Прошлым летом Усман уехал в «ПСЖ», а вчера выбил «Барсу» из 1/4 Лиги чемпионов. Оба матча француз провел отлично: два гола, заработанный пенальти на решающий мяч и награда лучшему игроку матча.

В ответной игре в Каталонии Усман очень часто улыбался - похоже, понимая все происходящее.

Он не застал ремонтаду «Барсы»-2017 и, кажется, осознает, что второй тоже не увидит.

Игрок матча.

А вот поздравления от партнеров. Было ли так в «Барсе»?