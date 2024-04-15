«ПСЖ» восстановил двух ключевых игроков перед ответной игрой с «Барселоной»

Ашраф Хакими вновь в строю «ПСЖ» и примет участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны». Марокканский защитник пропустил первый матч из-за дисквалификации.

Еще один игрок, который полностью восстановился и готов играть — это молодой полузащитник Уоррен Заир Эмери. Француз мог выйти на поле в первом матче только со скамейки запасных, но сейчас он окончательно оправился от ушиба и находиться в полном распоряжении тренера.

Ожидается, что оба футболиста выйдут в стартовом составе парижан во вторник в надежде помочь своей команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«ПСЖ» уже отправляется в Барселону на игру, и Преснель Кимпембе — единственный, кто не полетел в Испанию из-за травмы.

Вот заявка «ПСЖ» на игру против «Барсы»: