Ультрас «ПСЖ» выбрали сторону в конфликте Луиша Кампуша и Антеру Энрике. В руководстве клуба – раскол
В руководстве «ПСЖ» уже длительное время тянется конфликт. Луиш Кампуш и Антеру Энрике не могут договориться о трансферной политике клуба, что даже приводит к курьезным ситуациям в работе с подписаниями новых игроков.
Collectif Ultras Paris, активные болельщики парижан, встали на сторону нынешнего спортдира столичного клуба. Свою позицию ультрас выразили в баннерах на матче «ПСЖ» и «Клермона» в 28-м туре Лиги 1.
«Президент Нассер, мистер Кампуш, тренер Энрике – трио, которое ставит «ПСЖ» на первое место».
«Единственный Энрике, которого мы хотим видеть в «ПСЖ», это Луис».
«Антеру Энрике – раковая опухоль «ПСЖ»!»
А на чью сторону в этом конфликте встаете вы?