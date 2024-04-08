Ультрас «ПСЖ» выбрали сторону в конфликте Луиша Кампуша и Антеру Энрике. В руководстве клуба – раскол

В руководстве «ПСЖ» уже длительное время тянется конфликт. Луиш Кампуш и Антеру Энрике не могут договориться о трансферной политике клуба, что даже приводит к курьезным ситуациям в работе с подписаниями новых игроков.

Collectif Ultras Paris, активные болельщики парижан, встали на сторону нынешнего спортдира столичного клуба. Свою позицию ультрас выразили в баннерах на матче «ПСЖ» и «Клермона» в 28-м туре Лиги 1.

«Президент Нассер, мистер Кампуш, тренер Энрике – трио, которое ставит «ПСЖ» на первое место».

«Единственный Энрике, которого мы хотим видеть в «ПСЖ», это Луис».

«Антеру Энрике – раковая опухоль «ПСЖ»!»

А на чью сторону в этом конфликте встаете вы?