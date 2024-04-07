Мбаппе провел 300-й матч за «ПСЖ». Скоро он войдет в топ-10 футболистов с наибольшим количеством игр за клуб

«ПСЖ» не смог обыграть «Клермон» в 28-м туре Лиги 1, встреча закончилась со счетом 1:1.

На 67-й минуте Мбаппе заменил Коло-Муани, Килиан сумел отдать ассист на Рамуша. Встреча с «Клермоном» стала для капитана сборной Франции 300-й игрой за «ПСЖ».

«7 лет спустя... 300 матчей. Вау!» – написал нападающий в соцсетях.

Килиан получил памятную медаль, которой похвастался перед подписчиками.

«Наследие»

Килиан вошел в элитный список игроков, на счету которых 300 матчей за «ПСЖ». Но французу еще далеко до Маркиньоса и Пилоржа – они по 435 раз выходили на поле в составе столичного клуба. Уже в игре против «Барсы» Мбаппе может сравняться с Кавани по количеству матчей за парижан.

Вот как выглядит топ футболистов, на счету которых наибольшее количество игр в футболке «ПСЖ».

Как высоко в этом топе поднимется Килиан?