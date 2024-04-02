📸«ПСЖ» нанес визит в детскую больницу Парижа. Команду Энрике представили Мбаппе, Хакими и Эрнандес

1 апреля представители нескольких спортивных секций «Пари Сен-Жермен» навестили пациентов детской больницы Некер в 15-м округе Парижа.

Впервые в истории клуба в социальной акции приняли участие атлеты из нескольких спортивных подразделений «ПСЖ»: футболисты, гандболисты, дзюдоисты. Команду Луиса Энрике представили Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими и Люка Эрнандес.

Спортсмены провели незабываемое время с детьми. Пациенты получили от атлетов автографы, сладкие подарки и футболки «ПСЖ». Но главное – ребята смогли ненадолго отвлечься от больничных будней.

«Нам всегда приятно дарить улыбку детям, которые проходят через трудности. Это был очень эмоциональный и вдохновляющий момент, разделенный с атлетами из разных секций клуба. Смелость и позитив этих детей совершенно исключительны, их улыбки и смех придают нам сил. Я рад, что могу разделить этот особенный момент со своими одноклубниками и другими спортсменами «Пари Сен-Жермен», – поделился эмоциями от встречи с детьми Ашраф Хакими.

И еще немного фотографий.

Молодцы, парижане.