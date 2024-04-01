Калейдоскоп эмоций Мбаппе в Марселе. Яркая реакция на замену и загадочный пост в соцсетях

Луис Энрике вновь не дал Мбаппе провести на поле все 90 минут – на этот раз в игре с «Марселем». На 64-й минуте Килиана заменил Рамуш.

Эмоции, появившиеся на лице француза в момент замены, говорят громче слов.

Парижане справились с «Марселем» и без помощи своего капитана. Счет на 53-й минуте открыл Витинья с передачи Дембеле. На 85-й минуте забил Рамуш, увеличить преимущество «ПСЖ» португальцу помог ассист Асенсио.

В Париже столичный клуб красиво встретили фанаты . Килиана, видимо, перфоманс ультрас не впечатлил, он решил добавить драмы в вечер и опубликовал загадочный пост в соцсетях. Мбаппе выложил фото, на котором он стоит спиной, держа в руках капитанскую повязку. На поле «Велодрома» по-киношному падают капли дождя.

Фотография осталась без подписи.

Энрике, разумеется, вновь пришлось отвечать на вопросы журналистов о замене Мбаппе:

«Люди не согласны с моим решением? Мне все равно. Каждую неделю одна и та же песня, одна и та же, это надоедает. Я тренер. Я принимаю решения каждую неделю. Я делаю все возможное для «ПСЖ», я буду делать это до своего последнего дня в Париже».

Испанец далеко не в первый раз убирает Килиана с поля. Луис объяснял свою мотивацию просто: рано или поздно столичному клубу придется играть без Мбаппе, пора начать учиться.

А меж тем «ПСЖ» не проигрывает уже 25 матчей подряд, на счету команды – 18 побед, 7 ничьих. Последний раз парижане проиграли в ноябре, когда уступили «Милану».

Как думаете, что означает загадочный пост Мбаппе?