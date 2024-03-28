В руководстве «ПСЖ» раскол. Луиш Кампуш и Антеру Энрике не могут договориться о трансферной политике клуба

В руководстве «ПСЖ» все больше ощущается раскол, утверждает Санти Уна из Foot Mercato. Луиш Кампуш и Антеру Энрике по-разному смотрят на трансферную политику столичного клуба.

Пресса и раньше сообщала , что Кампуш не чувствует свободы в своих действиях. Антеру Энрике, занимающий руководящую должность в катарской лиге, через Аль-Хелайфи помогает Дохе реализовывать свои планы в «ПСЖ».

Уна приводит в пример недавний трансфер Коло-Муани. Журналист утверждает, что на подписании француза настаивал именно катарский лагерь во главе с Антеру. Луиш же голосовал за переход Гонсалу Рамуша, при этом подчеркивая отсутствие интереса парижан к Коло-Муани. В итоге оба футболиста оказались в столице Франции.

Другая показательная история случилась еще в 2022 году, когда «Валенсия» в один день получила от «ПСЖ» два предложения по Солеру. Кампуш предложил испанцам покупку игрока, а Антеру – аренду.

Сейчас в центре борьбы двух португальцев оказался Луис Диас. Лагерь Аль-Хелайфи называет колумбийца главной трансферной целью столичного клуба. Кампуш настаивает на том, что парижанам необходимо обратить внимание на других игроков. «ПСЖ» пока не связался с «Ливерпулем» для обсуждения возможного трансфера Диаса, добавляет Фабрицио Романо.

Такая двойственность в трансферной политике «ПСЖ» раздражает Кампуша, пишет Foot Mercato. Контракт португальца с парижанами рассчитан до 2025 года, Луиш хорошенько подумает о целесообразности продления соглашения. На его будущее в столице Франции может существенно повлиять трансфер Мбаппе, который летом, вероятно, переберется в «Мадрид», утверждает L’Équipe.