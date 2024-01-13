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«Он всегда рядом»: Данилу Перейра в восторге от игры Мбаппе в матче против «Орлеана»

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«ПСЖ» со счетом 4:1 обыграл «Орлеан» в 1/16 финала Кубка Франции. Мбаппе в этом матче оформил дубль и отдал два ассиста.

После матча Данилу Перейра похвалил Килиана за выдающееся выступление. Португальца цитирует L'Equipe:

«Это [игра Килиана] замечательно! Мбаппе всегда вовлечен в игру, он всегда пытается забивать сам, всегда старается помогать товарищам по команде своими передачами. Даже в матчах с клубами из низших дивизионов Килиан всегда остается рядом с командой».

У Мбаппе в этом сезоне отличная статистика. Килиан провел за клуб во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 6 ассистов.

Как вам форма капитана сборной Франции?

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