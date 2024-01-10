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Рекомендации от Кавани. Угарте рассказал, о чем беседовал с Эдинсоном после трансфера в «ПСЖ»

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В интервью ESPN Мануэль Угарте рассказал, о чем говорил с Эдинсоном Кавани сразу после подписания контракта с «ПСЖ»:

«Во время нашего тура по Японии я много разговаривал с Кавани. Он рассказал мне о внешних факторах, о клубе, о различных местах в городе. Он подготовил меня ко всему, что я пережил позже.

Кавани любят здесь, в клубе, он очень скромный человек, очень признательный. Он игрок, на которого во многом стоит ровняться».

Также Мануэль рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе:

«Все прошло очень быстро! Я пришел в такой гигантский клуб, как «ПСЖ», это французский гигант. За то короткое время, что я нахожусь в «ПСЖ», я успел адаптироваться. Чувствую себя очень счастливым. У меня уже много опыта, но я продолжаю многому учиться».

Полузащитник провел за «ПСЖ» 21 матч, на его счету – три ассиста.

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