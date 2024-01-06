В гости к «ПСЖ» заглянул Ройс О'Нил. Звездный баскетболист встретился с молодежью парижан
Баскетболист «Бруклин Нетс» Ройс О'Нил посетил тренировочную базу «ПСЖ», где его встретили игроки академии столичного клуба.
О'Нил обсудил с юными игроками их карьерные планы, а также поделился с ребятами своим опытом профессионального спортсмена.
Ройс назвал «ПСЖ» одной из своих любимых футбольных команд. Своим фаворитом среди подопечных Энрике баскетболист считает Мбаппе.
«Бруклин Нетс» прибыл в столицу Франции на матч против «Кливленда».