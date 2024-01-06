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В гости к «ПСЖ» заглянул Ройс О'Нил. Звездный баскетболист встретился с молодежью парижан

Ройс О'Нил Ройс О'Нил
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Баскетболист «Бруклин Нетс» Ройс О'Нил посетил тренировочную базу «ПСЖ», где его встретили игроки академии столичного клуба.

О'Нил обсудил с юными игроками их карьерные планы, а также поделился с ребятами своим опытом профессионального спортсмена.

Ройс назвал «ПСЖ» одной из своих любимых футбольных команд. Своим фаворитом среди подопечных Энрике баскетболист считает Мбаппе.

«Бруклин Нетс» прибыл в столицу Франции на матч против «Кливленда».

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