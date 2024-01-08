🤯 «Этот парень заслужил премию Пушкаша». Видели этот безумный пас Асенсио в матче Кубка Франции?
«ПСЖ» от души повеселился в матче 1/32 финала Кубка Франции, не заметив сопротивления любительского клуба «Ревель».
Самым ярким получился четвертый гол парижан, забитый под занавес первого тайма. Внимание на Асенсио.
Другой ракурс.
Фанаты в восторге.
💭 «Это напоминает какую-то китайскую игру».
💭 «Вау. Просто безумие».
💭 «Ну, против команды шестового дивизиона... Не так уж и впечатляет».
💭 «Нереальная красота».
💭 «Этот парень заслужил премию Пушкаша».
Матч закончился разгромной победой парижан со счетом 0:9.