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🤯 «Этот парень заслужил премию Пушкаша». Видели этот безумный пас Асенсио в матче Кубка Франции?

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Марко Асенсио Марко Асенсио
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«ПСЖ» от души повеселился в матче 1/32 финала Кубка Франции, не заметив сопротивления любительского клуба «Ревель».

Самым ярким получился четвертый гол парижан, забитый под занавес первого тайма. Внимание на Асенсио.

Другой ракурс.

Фанаты в восторге.

💭 «Это напоминает какую-то китайскую игру».

💭 «Вау. Просто безумие».

💭 «Ну, против команды шестового дивизиона... Не так уж и впечатляет».

💭 «Нереальная красота».

💭 «Этот парень заслужил премию Пушкаша».

Матч закончился разгромной победой парижан со счетом 0:9.

3 комментария
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Пушкаша за это вряд ли дадут. Найдется более зрелищный гол да и по важнее
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Асенсио молодой перспективный игрок. Его даже уже начали выпускать на поле иногда: в матчах с любителями. Будем надеяться на его прогресс - годам к 33-м.
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Премию Пушкаша за гол любителям? Вы серьёзно?
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