Известен трансферный бюджет «ПСЖ» на зиму. Почти всю сумму парижане уже потратили

Луиш Кампуш готовится к своему четвертому трансферному окну в статусе спортдира «ПСЖ». Журналисты L'Equipe выяснили, что зимой трансферный бюджет парижан составит 60 млн евро.

Столичный клуб уже потратил 20 млн евро на трансфер полузащитника Лукаса Бералдо из «Сан-Паулу». По данным Фабрицио Романо, «ПСЖ» и «Коринтианс» достигли соглашения о переходе полузащитника Габриэла Москардо. Этот трансфер также оценивается примерно в 20 млн евро.

Таким образом выходит, что парижане уже потратили большую часть зимнего бюджета. Несколько бразильских медиа (ESPN Brasil и TNT Sports) сообщили, что зимой «ПСЖ» хочет подписать Бруно Гимараэса. Отступные игрока составляют 116 млн евро, их можно выплатить тремя траншами, пишет ESPN.

По сведениям Le Parisien, после покупок Бералдо и Москардо столичному клубу необходимо заработать на продажах. Главными кандидатами на уход из «ПСЖ» являются Юго Экитик и Левен Курзава.

Как вам зимнее трансферы парижан?