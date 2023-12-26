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Мбаппе, Заир-Эмери и другие. Шесть игроков «ПСЖ» попали в символическую сборную первого круга Лиги 1

лига 1 Франция лига 1 Франция
Витинья Витинья
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Усман Дембеле Усман Дембеле
Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Люка Эрнандес Люка Эрнандес
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2023 год заканчивается, а чемпионат Франции подошел к экватору. После 17-ти туров «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1. Ближайший преследователь, «Ницца», отстает от парижан на пять очков.

Лига 1 опубликовала результаты голосования болельщиков, которые определили символическую сборную первого круга французского первенства.

В состав попали сразу шесть подопечных Энрике: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Люка Эрнандес и Ашраф Хакими.

Хочется выделить Мбаппе, который не первый сезон является лидером парижан. В 2023 году капитан сборной Франции забил 51 гол, сравнявшись по этому показателю с Кейном. Килиан и Харри – лучшие бомбардиры календарного года среди игроков из топ-5 европейских лиг.

Особого внимания заслуживает и Заир-Эмери. Уоррен в этом году побил сразу несколько рекордов. Он, например, стал самым юным французом, забившим гол в Лиге чемпионов. 17-летний полузащитник также стал самым молодым игроком в истории парижан, самым молодым автором гола в составе столичного клуба. А в сборной Франции он стал самым молодом дебютантом «синих».

А на ваш взгляд, кто был самым ярким игроком «ПСЖ» в первой половине сезона?

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