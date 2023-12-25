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От Мбаппе до Витиньи. Как выглядит топ-5 лучших игроков «ПСЖ» в 2023 году

Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Люка Эрнандес Люка Эрнандес
Футбол Футбол

Версия Tribuna.

Нынешний 2023 год подходит к концу и впору подводить его итоги. Редакция Tribuna.com составила рейтинг из пяти лучших игроков «ПСЖ».

Витинья

В конце сезона-2022/23 хавбек испытывал трудности, но в этом сезоне, когда команду возглавил Луис Энрике, с ним произошли приятные метаморфозы. Заслуженное попадание в пятерку лучших.

Люка Эрнандес

Французу потребовалось всего полгода, чтобы развеять сомнения о своем физическом состоянии после тяжелой травмы. Он стал лидером обороны и бесспорным игроком старта. На поле Люка излучает исключительную мощь. Он именно тот тип игрока, который был нужен парижанам.

Уоррен Заир-Эмери

Кто бы мог подумать в начале года, что лучшим полузащитником «ПСЖ» станет 17-летний воспитанник академии? Уоррен покорил всех настолько, что даже вошел в список лучших полузащитников 2023 года по версии L'Equipe.

Ашраф Хакими

В начале сезона марокканца критиковали за стабильность в защите и недостаточное влияние в атаке. Но Луис Энрике проделал большую работу и теперь Хакими чувствует себя справа как рыба в воде. Ашраф стал ключевой фигурой в команде и неотъемлемой частью раздевалки.

Килиан Мбаппе

В 2023 году французский форвард забил 52 гола, сравнявшись по этому показателю с Харри Кейном и став лучшим бомбардиром в календарном году. Француз попал в тройку в номинации на «Золотой мяч», сейчас он с 18 голами − лучший бомбардир Лиги 1. Ни один игрок не в состоянии бросить вызов черепашке в борьбе за первое место в «ПСЖ»!

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