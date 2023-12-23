«Это пошло мне на пользу»: Мойзе Кин рассказал, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария помогли ему освоиться в «ПСЖ»

В свежем интервью DAZN Мойзе Кин вспомнил о своем времени в «ПСЖ». Нападающий «Ювентуса» особенно отметил своих экс-одноклубников:

«Там живут мои близкие, поэтому я чувствовал себя как дома. Также спасибо моим товарищам по команде – Неймару и Мбаппе. Мне казалось, что на меня особо никто не рассчитывал, я ведь перешел в последний день трансферного окна. Но парни объяснили мне, как лучше с ними играть.

Еще не могу не сказать о Ди Марии. Даже за пределами поля у меня были очень хорошие отношения с ними. Периодически мы вместе ужинали, и это мне очень помогло. Да, это определенно пошло мне на пользу».

В 2020 году «ПСЖ» арендовал Мойзе у «Эвертона» на один сезон. За парижан Кин провел 41 матч во всех турнирах, нападающий забил 17 голов и отдал ассист. Летом 2021 итальянец вернулся в «Ювентус».

Дела у Мойзе в этом сезоне идут не лучшим образом. Он принял участие в 12-ти матчах «бьянконери», но отметиться результативным действием так и не сумел.

Итальянец был близок к своему первому голу в игре с «Вероной», но тот мяч был отменен из-за минимального офсайда. Зато нападающий успел записать свой дебютный трек.