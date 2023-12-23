ПСЖ
Блог

«Это пошло мне на пользу»: Мойзе Кин рассказал, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария помогли ему освоиться в «ПСЖ»

лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Неймар Неймар
Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Мойзе Кин Мойзе Кин
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Футбол Футбол

В свежем интервью DAZN Мойзе Кин вспомнил о своем времени в «ПСЖ». Нападающий «Ювентуса» особенно отметил своих экс-одноклубников:

«Там живут мои близкие, поэтому я чувствовал себя как дома. Также спасибо моим товарищам по команде – Неймару и Мбаппе. Мне казалось, что на меня особо никто не рассчитывал, я ведь перешел в последний день трансферного окна. Но парни объяснили мне, как лучше с ними играть.

Еще не могу не сказать о Ди Марии. Даже за пределами поля у меня были очень хорошие отношения с ними. Периодически мы вместе ужинали, и это мне очень помогло. Да, это определенно пошло мне на пользу».

В 2020 году «ПСЖ» арендовал Мойзе у «Эвертона» на один сезон. За парижан Кин провел 41 матч во всех турнирах, нападающий забил 17 голов и отдал ассист. Летом 2021 итальянец вернулся в «Ювентус».

Дела у Мойзе в этом сезоне идут не лучшим образом. Он принял участие в 12-ти матчах «бьянконери», но отметиться результативным действием так и не сумел.

Итальянец был близок к своему первому голу в игре с «Вероной», но тот мяч был отменен из-за минимального офсайда. Зато нападающий успел записать свой дебютный трек.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий