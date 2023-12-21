«ПСЖ» нашел нового нападающего! Аллен Обандо - 17-летний талант из эквадорской «Барселоны»

Журналист RTS Ecuador и Radio Diblu FM Хосе Альберто Молестина сообщает, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении 17-летнего нападающего «Барселоны Гуаякиль» Аллена Обандо.

Парижский гранд сделал клубу предложение в размере €6 млн, чтобы получить 80% прав на эквадорского футболиста.

«ПСЖ» хочет разбить сумму трансфера на две части, имея возможность оплатить остаток будущим летом.

Ответ «Барселоны» неизвестен, но по слухам, клубы в настоящее время ведут переговоры.

Парижане видят в эквадорце перспективу. Клуб планирует переориентировать трансферную политику, сделав акцент на поиск молодых талантов. Москардо и Бералдо, которые скоро подпишут контракт с «ПСЖ», также подходят под видение развития команды.