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«ПСЖ» нашел нового нападающего! Аллен Обандо - 17-летний талант из эквадорской «Барселоны»

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Журналист RTS Ecuador и Radio Diblu FM Хосе Альберто Молестина сообщает, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении 17-летнего нападающего «Барселоны Гуаякиль» Аллена Обандо.

Парижский гранд сделал клубу предложение в размере €6 млн, чтобы получить 80% прав на эквадорского футболиста.

«ПСЖ» хочет разбить сумму трансфера на две части, имея возможность оплатить остаток будущим летом.

Ответ «Барселоны» неизвестен, но по слухам, клубы в настоящее время ведут переговоры.

Парижане видят в эквадорце перспективу. Клуб планирует переориентировать трансферную политику, сделав акцент на поиск молодых талантов. Москардо и Бералдо, которые скоро подпишут контракт с «ПСЖ», также подходят под видение развития команды.

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