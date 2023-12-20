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Мбаппе – самый цитируемый спортсмен во французской прессе. В общем рейтинге обошел Месси и Неймара, пропустил вперед только политиков

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Tagaday, ведущая платформа медиа-мониторинга, составила рейтинг из тысячи персон, которых французская пресса цитировала больше всего в уходящем 2023 году. Важно подчеркнуть, что в топ вошли не только граждане Пятой республики.

Самым популярным спортсменом во французских медиа в 2023 году стал Килиан Мбаппе. Имя капитана сборной Франции журналисты упомянули 150 тысяч раз!

В общем рейтинге цитирования во французской прессе Мбаппе занял четвертую строчку. А вот, как выглядит топ-10 рейтинга от Tagaday:

1. Эмманюэль Макрон;

2. Элизабет Борн (Премьер-министр Франции);

3. Жеральд Дарманен (Министр внутренних дел Франции);

4. Килиан Мбаппе;

5. Джо Байден;

6. Владимир Путин;

7. Владимир Зеленский;

8. Брюно Ле Мэр (Министр экономики и финансов Франции);

9. Габриэль Атталь (Министр национального образования и по делам молодежи Франции);

10. Папа Франциск.

Мбаппе удалось обойти Месси, который занял 13-е место в рейтинге, а также Неймара, расположившегося на 22-й строчке. Даже тренера Килиан обогнал. Луис Энрике перебрался в Париж только этим летом, но уже успел забраться на 15-е место в топе самых цитируемых персон в медиа Франции.

Для составления рейтинга эксперты Tagaday проанализировали более 5400 новостных программ, транслируемых 410 телеканалами и радиостанциями. Анализ также охватил более 3 000 печатных и онлайн-изданий.

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